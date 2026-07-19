¿Quién es Ferran Torres? Biografía y trayectoria del héroe de España

Nacido el 29 de febrero de 2000 en Foyos, Valencia, Torres <b>inició su formación futbolística en la cantera del Valencia CF cuando apenas tenía seis años</b>. Tras destacar en las categorías inferiores, <b>debutó con el Valencia Mestalla en 2016 antes de dar el salto al primer equipo un año después</b>.Su irrupción despertó rápidamente el interés de grandes clubes europeos. <b>En la temporada 2019-2020 terminó de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol español, disputando 44 partidos, marcando seis goles y repartiendo ocho asistencias</b>.Ese rendimiento llevó al Manchester City a ficharlo en 2020<b>. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga</b>.Sin embargo, <b>en diciembre de 2021 regresó a España para convertirse en jugador del FC Barcelona</b>. Desde entonces se consolidó como una pieza importante del conjunto azulgrana.Entre sus actuaciones más destacadas figuran <b>el triplete anotado ante el Real Betis en enero de 2024</b>, <b>el gol decisivo frente al Atlético de Madrid durante la temporada 2022-2023</b> y su brillante actuación <b>en la final de la Copa del Rey 2024-2025, donde empató el clásico ante el Real Madrid</b> y fue elegido el mejor jugador del partido tras el triunfo azulgrana.