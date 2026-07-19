¿Quién es Ferran Torres? Biografía y trayectoria del héroe de España

Ferran Torres escribió este 19 de julio de 2026 una de las páginas más importantes de su carrera deportiva. El delantero valenciano marcó el único gol de la final ante Argentina y condujo a España a la conquista de su segundo título de la Copa del Mundo, tras imponerse por 1-0 en el partido decisivo disputado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El atacante del FC Barcelona fue el gran protagonista de una final marcada por la intensidad y el equilibrio entre dos de las mejores selecciones del torneo. Cuando el encuentro parecía encaminarse a una definición incierta, apareció Torres para romper el empate y darle a “La Roja” un campeonato histórico. Su actuación fue incluso más allá del tanto del triunfo. Durante el partido también logró enviar el balón al fondo de la red en una segunda ocasión, aunque la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión arbitral. Aun así, su gol válido bastó para sentenciar el encuentro y desatar la celebración española. Con apenas 26 años, Ferran Torres añadió el mayor logro posible a un palmarés que ya incluía títulos nacionales e internacionales tanto con sus clubes como con la selección.

De la cantera del Valencia al mundial

Nacido el 29 de febrero de 2000 en Foyos, Valencia, Torres inició su formación futbolística en la cantera del Valencia CF cuando apenas tenía seis años. Tras destacar en las categorías inferiores, debutó con el Valencia Mestalla en 2016 antes de dar el salto al primer equipo un año después. Su irrupción despertó rápidamente el interés de grandes clubes europeos. En la temporada 2019-2020 terminó de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol español, disputando 44 partidos, marcando seis goles y repartiendo ocho asistencias. Ese rendimiento llevó al Manchester City a ficharlo en 2020. En Inglaterra conquistó la Premier League y la Copa de la Liga. Sin embargo, en diciembre de 2021 regresó a España para convertirse en jugador del FC Barcelona. Desde entonces se consolidó como una pieza importante del conjunto azulgrana. Entre sus actuaciones más destacadas figuran el triplete anotado ante el Real Betis en enero de 2024, el gol decisivo frente al Atlético de Madrid durante la temporada 2022-2023 y su brillante actuación en la final de la Copa del Rey 2024-2025, donde empató el clásico ante el Real Madrid y fue elegido el mejor jugador del partido tras el triunfo azulgrana.

Éxitos con España

Antes de convertirse en figura clave para España en este Mundial, Torres ya había dejado huella en las selecciones inferiores. Fue campeón del Europeo Sub-17 en 2017 y un año más tarde brilló con la Sub-19, marcando los dos goles de la victoria sobre Portugal en la final del Campeonato de Europa de la categoría. Su debut con la selección absoluta llegó en septiembre de 2020. Apenas dos meses después firmó un histórico triplete en la goleada 6-0 sobre Alemania en la Liga de Naciones, actuación que confirmó su irrupción entre la élite del fútbol internacional. En 2021 volvió a ser decisivo al marcar un doblete frente a Italia en las semifinales de la Liga de Naciones, clasificando a España para la final. También formó parte del equipo que conquistó la Eurocopa de 2024, torneo en el que anotó el gol de la victoria frente a Albania en la fase de grupos.

El gol que entra en la historia