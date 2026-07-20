Operación Huellas: Aprehenden a 8 personas por vender terrenos falsos en redes

La Procuraduría General de la Nación (PNG) aprehendió a ocho personas durante la Operación Huellas, una acción dirigida contra un grupo criminal presuntamente vinculado al delito de estafa agravada y otros ilicítos relacionados con la venta fraudulenta de terrenos y propiedades.

De acuerdo con la investigación, que inició en marzo de 2025, los sospechosos utilizaban redes sociales para anunciar la venta de terrenos con supuestos derechos posesorios y presentaban documentos falsificados de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), ocasionando un perjuicio económico estimado en $ 177,685.

Los operativos se realizaron en los distritos de Panamá y San Miguelito, donde las autoridades también ubicaron indicios relacionados con la investigación.

La PGN indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, reiterando su compromiso de actuar con apego a la Constitución, la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos