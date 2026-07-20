Argentina regresó a Ezeiza con una calurosa bienvenida de los hinchas

En un clima atravesado por el dolor de la ilusión trunca pero rodeado por un profundo e incondicional respeto, la Selección argentina tocó suelo patrio este lunes tras consagrarse subcampeona de la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York, aterrizó a las 06:19 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, marcando el capítulo final de un torneo épico que concluyó el domingo con la ajustada victoria 1-0 de España en el Estadio MetLife.

A diferencia del multitudinario e inolvidable recibimiento tras la gloria obtenida en Catar 2022, el retorno de la delegación se produjo de forma parcial y sin la presencia de su gran emblema.

Lionel Messi no formó parte del contingente que viajó a Buenos Aires. El capitán, que sufrió una molestia muscular durante el tiempo suplementario del encuentro decisivo, partió directamente desde suelo estadounidense rumbo a Miami junto a Rodrigo De Paul para iniciar su período de descanso.

Del mismo modo, una importante cantidad de futbolistas afincados en el fútbol europeo emprendieron conexiones directas hacia el Viejo Continente para definir sus vacaciones antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.