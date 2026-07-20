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Fútbol

Argentina regresó a Ezeiza con una calurosa bienvenida de los hinchas

Con cánticos, aplausos y banderas, la gente buscó brindarle un caluroso agradecimiento a un plantel que volvió a poner al fútbol nacional en lo más alto del planeta.
Con cánticos, aplausos y banderas, la gente buscó brindarle un caluroso agradecimiento a un plantel que volvió a poner al fútbol nacional en lo más alto del planeta. Redes Sociales
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Lourdes García Armuelles
  • 20/07/2026 18:28
Un grupo reducido de 16 futbolistas desembarcó junto al director técnico Lionel Scaloni y el resto del cuerpo técnico

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En un clima atravesado por el dolor de la ilusión trunca pero rodeado por un profundo e incondicional respeto, la Selección argentina tocó suelo patrio este lunes tras consagrarse subcampeona de la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas, procedente de Nueva York, aterrizó a las 06:19 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, marcando el capítulo final de un torneo épico que concluyó el domingo con la ajustada victoria 1-0 de España en el Estadio MetLife.

A diferencia del multitudinario e inolvidable recibimiento tras la gloria obtenida en Catar 2022, el retorno de la delegación se produjo de forma parcial y sin la presencia de su gran emblema.

Lionel Messi no formó parte del contingente que viajó a Buenos Aires. El capitán, que sufrió una molestia muscular durante el tiempo suplementario del encuentro decisivo, partió directamente desde suelo estadounidense rumbo a Miami junto a Rodrigo De Paul para iniciar su período de descanso.

Del mismo modo, una importante cantidad de futbolistas afincados en el fútbol europeo emprendieron conexiones directas hacia el Viejo Continente para definir sus vacaciones antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

Plantel

Un grupo reducido de dieciséis futbolistas —entre los que se encontraban referentes como Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel— desembarcó en el sector de vuelos privados acompañado por el director técnico Lionel Scaloni y el resto del cuerpo técnico.

Pese a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió de forma oficial cualquier caravana o acto masivo en la vía pública, cientos de hinchas embanderados se apostaron sobre la autopista Riccheri y en los accesos a la terminal aérea.

Con cánticos, aplausos y banderas, la gente buscó brindarle un caluroso agradecimiento al plantel.

Tras completar los trámites migratorios, la Selección abordó un autobús. Sin embargo, ante la presencia de la fanaticada, los jugadores prefirieron usar uno descapotable para saludar a las personas que se encontraban en los predios de la vía, antes de llegar a la sede de la AFA en Ezeiza.

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La caída frente al conjunto español en el minuto 106 de la prórroga dejó una espina clavada en el vestuario nacional, pero el valor de haber alcanzado dos finales del mundo de manera consecutiva empieza a asentarse en el análisis colectivo.

En una breve declaración a los medios presentes antes de retirarse del aeropuerto, Scaloni reflejó el sentir general del grupo.

“Es un momento difícil porque estuvimos muy cerca y el esfuerzo de los muchachos fue descomunal. La herida está abierta, pero cuando pase el dolor, este grupo se dará cuenta de lo enorme que es haber jugado otra final del mundo. Estamos orgullosos de cómo defendieron la camiseta”, comentó.

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