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Hospital del Niño al límite: UCI saturada por virus respiratorio sincitial

Covid-19 outbreak. Healthcare worker. Nurse working in intensive care unit. Mechanical ventilation system in the background .
Covid-19 outbreak. Healthcare worker. Nurse working in intensive care unit. Mechanical ventilation system in the background . Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 20/07/2026 09:54
Actualmente 48 niños permanecen en cuidados intensivos, sin embargo, hasta el momento no se han registrado fallecimientos asociados a esta situación

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El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo señaló que el Hospital del Niño sigue manteniendo un incremento de casos por el virus respiratorio sincitial (VRS), que ha provocado una alta ocupación de camas, especialmente en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Durante una entrevista para TVN Noticias, el ministro indicó que el aumento de pacientes ha evidenciado el hacinamiento en las actuales instalaciones del hospital, y reiteró que la construcción del nuevo Hospital del Niño es necesario y se encuntra en su etapa final.

“Se requiere de un hospital nuevo. Gracias a Dios ya estamos a pocos meses de recibirlo y va a ser un desahogo muy grande”, dijo.

Asimismo, informó que ya llegaron al país las vacunas destinadas a prevenir complicaciones por el VRS e hizo un llamado a las mujeres embarazadas para que se inmunicenn, ya que los anticuerpos se transfieren al bebé antes del nacimiento.

“Un llamado a las madres para que se vacunen las madres que están hoy en día embarazadas para que los niños puedan salir con los anticuerpos y cubrir a los niños”, dijo.

El titular de Salud señaló que actualmente 48 niños permanecen en cuidados intensivos, de los cuales la mitad está hospitalizada por virus respiratorio sincitial, aunque destacó que hasta el momento no se han registrado fallecimientos asociados a esta situación.

Casos de infección

Por su parte, el director médico del Hospital del Niño, Pablo Gallardo, explicó que el incremento de casos responde al comportamiento estacional del virus, que suele presentarse entre junio y noviembre.

Indicó que en más del 80 % de los casos la infección provoca síntomas leves similares a un resfriado y no requiere hospitalización, pero existe un grupo de niños que desarrolla complicaciones y necesita atención especializada.

Gallardo detalló que, ante la alta demanda, el hospital amplió su capacidad mediante la reconversión de salones de clases en áreas de hospitalización, lo que permitió aumentar de 36 a 48 camas y cunas para atender a pacientes críticos.

El director también advirtió que el centro hospitalario requiere con urgencia entre 10 y 15 ventiladores adicionales, debido al incremento de pacientes que necesitan soporte respiratorio.

Explicó que la adquisición debe realizarse de forma inmediata para responder a la demanda actual y no cuando haya pasado el pico de la temporada.

Comportamiento

En mayo del 2025, el Minsa, mediante el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), adquirió 87,520 dosis de la vacuna contra el VRS. cuyo nombre comercial es Abrysvo y es utilizada para la prevención de enfermedades de las vías respiratorias ocasionadas por este virus.

Sin embargo, en agosto de 2025, el Hospital del Niño reportó casos de VRS. Esta situación se extendió a la Sala de Cuidados Intensivos Pediátricos donde se reportó un 100% de ocupación.

Para ese momento, el doctor e infectólogo Xavier Sáez Llorens se refirió a la situación en su red social X, donde atribuyó la propagación del VRS a un ajuste presupuestario que no permitió la vacunación oportuna contra dicho virus.

“Por ‘motivos económicos’ se dilató la estrategia (vacunación materna) y aún es muy parcial (falta nirsevimab) [medicamento para prevenir la infección VSR]. La salud pública no puede esperar y debe ser financiada adecuadamente por encima de otros rubros de menor importancia. Este año se hospitalizarán menores de 1 año (morirán algunos) por retraso en implementar prevención eficaz. ¡No hay derecho!”, publicó en su cuenta.

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