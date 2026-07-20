Hospital del Niño al límite: UCI saturada por virus respiratorio sincitial

El ministro de Salud Fernando Boyd Galindo señaló que el Hospital del Niño sigue manteniendo un incremento de casos por el virus respiratorio sincitial (VRS), que ha provocado una alta ocupación de camas, especialmente en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Durante una entrevista para TVN Noticias, el ministro indicó que el aumento de pacientes ha evidenciado el hacinamiento en las actuales instalaciones del hospital, y reiteró que la construcción del nuevo Hospital del Niño es necesario y se encuntra en su etapa final.

“Se requiere de un hospital nuevo. Gracias a Dios ya estamos a pocos meses de recibirlo y va a ser un desahogo muy grande”, dijo.

Asimismo, informó que ya llegaron al país las vacunas destinadas a prevenir complicaciones por el VRS e hizo un llamado a las mujeres embarazadas para que se inmunicenn, ya que los anticuerpos se transfieren al bebé antes del nacimiento.

“Un llamado a las madres para que se vacunen las madres que están hoy en día embarazadas para que los niños puedan salir con los anticuerpos y cubrir a los niños”, dijo.

El titular de Salud señaló que actualmente 48 niños permanecen en cuidados intensivos, de los cuales la mitad está hospitalizada por virus respiratorio sincitial, aunque destacó que hasta el momento no se han registrado fallecimientos asociados a esta situación.