Hospital del Niño al límite: UCI saturada por virus respiratorio sincitial

En mayo del 2025, el Minsa, mediante el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), adquirió 87,520 dosis de la vacuna contra el VRS. cuyo nombre comercial es Abrysvo y es utilizada para la prevención de enfermedades de las vías respiratorias ocasionadas por este virus.Sin embargo, en agosto de 2025, el Hospital del Niño reportó casos de VRS. Esta situación se extendió a la Sala de Cuidados Intensivos Pediátricos donde se reportó un 100% de ocupación.Para ese momento, el doctor e infectólogo Xavier Sáez Llorens se refirió a la situación en su red social X, donde atribuyó la propagación del VRS a un ajuste presupuestario que no permitió la vacunación oportuna contra dicho virus.<i><b>'Por ‘motivos económicos’ se dilató la estrategia (vacunación materna) y aún es muy parcial (falta nirsevimab) [medicamento para prevenir la infección VSR]. La salud pública no puede esperar y debe ser financiada adecuadamente por encima de otros rubros de menor importancia. Este año se hospitalizarán menores de 1 año (morirán algunos) por retraso en implementar prevención eficaz. ¡No hay derecho!', </b></i>publicó en su cuenta.