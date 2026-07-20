Lionel Scaloni pone fecha a su posible salida como técnico de Argentina

El director técnico de la selección de Argentina, <a href="/tag/-/meta/lionel-scaloni">Lionel Scaloni</a>, adelantó que su ciclo al frente del combinado nacional podría llegar a su fin después de diciembre de este año.En declaraciones a medios de comunicación, el entrenador señaló que, aunque continuará en el cargo hasta diciembre si así lo desea el presidente de la <b>Asociación del Fútbol Argentino (AFA)</b>, considera que luego será momento de dar un paso al costado.<i><b>'Seguramente hasta diciembre y después seguramente corte'</b></i>, expresó Scaloni, quien añadió que aún debe conversar con el presidente de la AFA antes de tomar una decisión definitiva.