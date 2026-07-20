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Lionel Scaloni pone fecha a su posible salida como técnico de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reacciona tras perder la final del Mundial de Fútbol 2026 ante España.
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, reacciona tras perder la final del Mundial de Fútbol 2026 ante España. CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE
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Deborah Peña
  • 20/07/2026 10:16
El técnico, calificó su etapa al frente de la selección como una experiencia “espectacular” y “soñada”

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El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, adelantó que su ciclo al frente del combinado nacional podría llegar a su fin después de diciembre de este año.

En declaraciones a medios de comunicación, el entrenador señaló que, aunque continuará en el cargo hasta diciembre si así lo desea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), considera que luego será momento de dar un paso al costado.

“Seguramente hasta diciembre y después seguramente corte”, expresó Scaloni, quien añadió que aún debe conversar con el presidente de la AFA antes de tomar una decisión definitiva.

El técnico, campeón del mundo con Argentina, calificó su etapa al frente de la selección como una experiencia “espectacular” y “soñada”, y aseguró que nunca imaginó vivir un momento como el que ha compartido con el equipo.

Asimismo, destacó que, más allá de quién ocupe el banquillo en el futuro, espera que se mantenga el espíritu de grupo, la unión entre los jugadores y el vínculo con la afición argentina.

Aunque no hizo oficial su salida, las declaraciones de Scaloni apuntan a que su etapa como seleccionador nacional estaría cerca de concluir una vez finalice el presente año.

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