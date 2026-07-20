Lionel Scaloni pone fecha a su posible salida como técnico de Argentina

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, adelantó que su ciclo al frente del combinado nacional podría llegar a su fin después de diciembre de este año.

En declaraciones a medios de comunicación, el entrenador señaló que, aunque continuará en el cargo hasta diciembre si así lo desea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), considera que luego será momento de dar un paso al costado.

“Seguramente hasta diciembre y después seguramente corte”, expresó Scaloni, quien añadió que aún debe conversar con el presidente de la AFA antes de tomar una decisión definitiva.