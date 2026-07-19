Jueza Ramona González: ‘La trata de personas no es solo explotación sexual, es una forma moderna de esclavitud’

Uno de los mayores retos, según González, es que numerosas personas explotadas nunca llegan a identificarse como víctimas.El miedo, la manipulación emocional, la dependencia económica o incluso haber normalizado el abuso desde la infancia dificultan que colaboren con las investigaciones.'Lo peor que podemos hacer es presionar a una víctima para que cuente todo inmediatamente', explicó.En lugar de preguntar '¿qué pasó?', propone un enfoque distinto:'La pregunta debería ser: ‘¿Qué puedes contarme hoy?’.'Ese pequeño cambio, asegura, reconoce el trauma de la persona y permite construir confianza de manera gradual.Además, insiste en que ninguna víctima denunciará a su explotador si después debe regresar al mismo lugar donde corre peligro.'Primero debemos ofrecer seguridad y recursos. Sin eso, pedir colaboración es injusto.'