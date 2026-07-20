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Banco Nacional defiende tasa fija del 5% del Cepanim y niega lucro

Gerente del Banco Nacional defiende el descuento del Cepanim y anuncia revisiones semestrales
Gerente del Banco Nacional defiende el descuento del Cepanim y anuncia revisiones semestrales Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/07/2026 13:16
El banco informó que mantendrá la tabla de descuentos vigente, aunque esta será revisada cada seis meses para ajustarla a las condiciones del mercado financiero

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El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que la entidad no está obteniendo ganancias con la redención anticipada de los Certificados de Pago Negociables (Cepanim), sino que, por el contrario, ha destinado recursos para atender a los jubilados que decidan hacer efectivo el documento antes de su vencimiento.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Carrizo explicó que la tasa de descuento aplicada por el banco, fijada en 5% anual, responde al costo de los fondos y a un margen operativo mínimo, por lo que la calificó como “muy razonable”.

“La tasa de descuento es del 5% anual. Dígame usted qué institución le presta al 5% anual. Lo que pasa es que hay una mala interpretación porque cuando usted tiene un documento que vence en 2032, esos son seis años. Si usted calcula 5% por año en un Cepanim de $100, serían cinco dólares anuales, por lo que el descuento total sería de 30 dólares”, explicó.

Banco Nacional mantendrá la tasa del Cepanim y la revisará cada seis meses

El gerente sostuvo que otras entidades financieras no han mostrado interés en participar en este mecanismo debido a que no representa un negocio rentable.

“Las demás entidades financieras no han optado por el Cepanim porque no es un negocio rentable. El banco no está lucrando de este negocio”, afirmó.

Carrizo también informó que el Banco Nacional mantendrá la tabla de descuentos vigente, aunque esta será revisada cada seis meses para ajustarla a las condiciones del mercado financiero.

Según explicó, a medida que disminuya el tiempo restante para el vencimiento de los certificados, también se reducirá el porcentaje del descuento, siempre que las tasas de interés internacionales y el costo de los fondos del banco se mantengan estables.

“Hicimos un costo de fondos del banco más un pequeño costo operativo que dio 5%. Si tú pactas debajo de eso, estás perdiendo”, enfatizó.

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