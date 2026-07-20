Banco Nacional defiende tasa fija del 5% del Cepanim y niega lucro

El gerente sostuvo que otras entidades financieras no han mostrado interés en participar en este mecanismo debido a que no representa un negocio rentable.<i><b>'Las demás entidades financieras no han optado por el Cepanim porque no es un negocio rentable. El banco no está lucrando de este negocio',</b></i> afirmó.Carrizo también informó que el Banco Nacional mantendrá la tabla de descuentos vigente, aunque esta será revisada cada seis meses para ajustarla a las condiciones del mercado financiero.Según explicó, a medida que disminuya el tiempo restante para el vencimiento de los certificados, también se reducirá el porcentaje del descuento, siempre que las tasas de interés internacionales y el costo de los fondos del banco se mantengan estables.<i><b>'Hicimos un costo de fondos del banco más un pequeño costo operativo que dio 5%. Si tú pactas debajo de eso, estás perdiendo',</b></i> enfatizó.