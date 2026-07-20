Banco Nacional defiende tasa fija del 5% del Cepanim y niega lucro

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que la entidad no está obteniendo ganancias con la redención anticipada de los Certificados de Pago Negociables (Cepanim), sino que, por el contrario, ha destinado recursos para atender a los jubilados que decidan hacer efectivo el documento antes de su vencimiento.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Carrizo explicó que la tasa de descuento aplicada por el banco, fijada en 5% anual, responde al costo de los fondos y a un margen operativo mínimo, por lo que la calificó como “muy razonable”.

“La tasa de descuento es del 5% anual. Dígame usted qué institución le presta al 5% anual. Lo que pasa es que hay una mala interpretación porque cuando usted tiene un documento que vence en 2032, esos son seis años. Si usted calcula 5% por año en un Cepanim de $100, serían cinco dólares anuales, por lo que el descuento total sería de 30 dólares”, explicó.