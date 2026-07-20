Rey Felipe VI celebra a los campeones del mundo: ‘Habéis hecho historia’

El<b><a href="/tag/-/meta/rey-felipe-vi"> rey Felipe VI</a></b> felicitó este lunes a la selección de España por la conquista de la <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b> y agradeció el esfuerzo del equipo durante la recepción oficial celebrada en el Palacio de la Zarzuela, tras la llegada del plantel campeón a Madrid.Durante su intervención, el monarca destacó el trabajo colectivo del grupo y aseguró que los jugadores quedarán para siempre en la historia del deporte español.<i><b>'Lleváis para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario', </b></i>expresó.Felipe VI recordó que transcurrieron 16 años desde el primer título mundial conquistado por España en Sudáfrica 2010 y resaltó el significado de la nueva corona.