Rey Felipe VI celebra a los campeones del mundo: ‘Habéis hecho historia’

El rey Felipe VI felicitó este lunes a la selección de España por la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y agradeció el esfuerzo del equipo durante la recepción oficial celebrada en el Palacio de la Zarzuela, tras la llegada del plantel campeón a Madrid.

Durante su intervención, el monarca destacó el trabajo colectivo del grupo y aseguró que los jugadores quedarán para siempre en la historia del deporte español.

“Lleváis para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario”, expresó.

Felipe VI recordó que transcurrieron 16 años desde el primer título mundial conquistado por España en Sudáfrica 2010 y resaltó el significado de la nueva corona.