Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Rey Felipe VI celebra a los campeones del mundo: ‘Habéis hecho historia’

El rey Felipe VI celebra el segundo Mundial de España con un emotivo mensaje a La Roja
El rey Felipe VI celebra el segundo Mundial de España con un emotivo mensaje a La Roja EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/07/2026 13:27
La selección de España fue homenajeada en Madrid, donde el rey Felipe VI destacó el trabajo colectivo y el legado de los nuevos campeones del mundo

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El rey Felipe VI felicitó este lunes a la selección de España por la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y agradeció el esfuerzo del equipo durante la recepción oficial celebrada en el Palacio de la Zarzuela, tras la llegada del plantel campeón a Madrid.

Durante su intervención, el monarca destacó el trabajo colectivo del grupo y aseguró que los jugadores quedarán para siempre en la historia del deporte español.

“Lleváis para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España, pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único, pero siempre es extraordinario”, expresó.

Felipe VI recordó que transcurrieron 16 años desde el primer título mundial conquistado por España en Sudáfrica 2010 y resaltó el significado de la nueva corona.

“Dieciséis años después, cuando algunos apenas eran bebés, España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del fútbol de nuevo. Hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo en 2026”, afirmó.

El rey también animó a los futbolistas a disfrutar de las celebraciones programadas en la capital española y del reconocimiento de la afición.

“Queda mucho por festejar. A pesar del cansancio, aprovechad y quedaos con cada aplauso y cada mirada que recibáis hoy”, manifestó.

Tras la recepción en la Casa Real, la selección española continuará con una intensa jornada de celebraciones que incluye un encuentro con las autoridades del Gobierno en el Palacio de La Moncloa, un recorrido en autobús descubierto por las principales calles de Madrid y un acto multitudinario en la plaza de Cibeles junto a miles de aficionados.

VIDEOS
Lo Nuevo