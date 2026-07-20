Vuelo de United Airlines se desvía de emergencia al Aeropuerto de Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó este lunes que el vuelo 886 de la aerolínea United Airlines, el cual cumplía la ruta entre Newark (Estados Unidos) y Lima (Perú), tuvo que ser desviado de su trayecto original hacia la terminal panameña tras reportar una incidencia en pleno vuelo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades aeroportuarias, la maniobra de aterrizaje se ejecutó de forma segura.

Como parte de los protocolos estándar para este tipo de situaciones, los equipos de emergencia del aeropuerto se desplegaron en la pista para brindar la cobertura preventiva correspondiente durante la operación.

Al momento, la aeronave se encuentra estacionada en una posición remota de la plataforma, mientras el personal técnico de la aerolínea realiza las evaluaciones y los procedimientos de rigor para determinar las causas del incidente.