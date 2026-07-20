Fitch mantiene calificación ‘BB+’ de Panamá pero advierte riesgos de El Niño en el Canal

Una de las variables clave para los próximos meses es el futuro de la mina <b><a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Cobre Panamá</a></b>. Fitch destaca que una auditoría independiente presentada en junio determinó que el proyecto cumple sustancialmente con sus obligaciones legales y ambientales, pese a detectar ciertas deficiencias. Mencionó que actualmente, la administración del <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Mulino </a></b>evalúa fórmulas para reactivar la operación minera bajo una estructura de propiedad controlada por el Estado, un mecanismo que permitiría reabrir la mina sin requerir la aprobación de la Asamblea Nacional. Fitch recordó que el Ejecutivo planea anunciar su decisión definitiva antes de que termine el año; de concretarse la reapertura, la calificadora estima que se sumarían hasta 2 puntos porcentuales al PIB real, recuperando el terreno perdido tras el cierre definitivo entre 2023 y 2024.