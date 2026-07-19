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Ferran Torres le da la Copa del Mundo a España

Ferran Torres anota el gol de la victoria sobre Argentina.
Ferran Torres anota el gol de la victoria sobre Argentina. LAVANDEIRA JR / EFE
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 19/07/2026 17:08
España y Argentina se enfrentan en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York/Nueva Jersey

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5:01 PM
19/07/2026

120+5'

¡TERMINA EL PARTIDO! ¡ESPAÑA ES CAMPEÓN DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! ¡ESPAÑA SUMA SU SEGUNDA ESTRELLA! ¡FERRAN TORRES LE DA LA COPA DEL MUNDO A ESPAÑA!

4:57 PM
19/07/2026

120'

Se agregan 5 minutos

4:51 PM
19/07/2026

115'

Se asoma Argentina, quiere el empate

4:50 PM
19/07/2026

112'

¡Gol anulado a España!

4:46 PM
19/07/2026

108'

¡LO HACE FERRAN TORRES Y LE ESTÁ DANDO LA SEGUNDA ESTRELLA A ESPAÑA!

No había aparecido Ferran en todo el torneo y como dice el dicho, mejor tarde que nunca…pase largo para Williams que la baja de cabeza a segunda línea a Ferran entro con todo el delantero del Barcelona para anotar su primer gol del torneo.

4:42 PM
19/07/2026

105'

¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!

4:39 PM
19/07/2026

105+3'

¡Finaliza el primer tiempo extra! ¡Seguimos empate 0-0!

4:36 PM
19/07/2026

105'

Se agregan 3 minutos

4:32 PM
19/07/2026

101'

Último cambio en Argentina

Sale Julián Álvarez, entra Senesi.

4:29 PM
19/07/2026

98'

Cambios en España

Se van Laporte y Rodri. Ingresan Zubimendi y Eric García

4:28 PM
19/07/2026

98'

El árbitro señala falta sobre Otamendi…

Pisotón de Merino sobre el zaguero argentino, es por ello que señalan la falta y a la posterior la anulación del gol de Williams.

4:26 PM
19/07/2026

95'

¡Gol anulado a España! ¡Señalan falta sobre Otamendi!

4:16 PM
19/07/2026

90+8'

¡Finaliza el segundo tiempo! ¡Seguimos empate 0-0 y nos vamos a los tiempos extras!

4:13 PM
19/07/2026

90+5'

¡Desmedida la entrada de Enzo sobre Cubarsí y se va expulsado del partido!

Enzo deja mal a Argentina. El argentino corrió hacia el balón, pero llegó primero Cubarsí, lo llega a tocar el argentino y se va expulsado con doble amarilla. Sufre ahora Argentina en la recta final pensando ya en los tiempos extras.

4:10 PM
19/07/2026

90+2'

¡ROJA PARA ENZO FERNÁNDEZ! ¡SE QUEDA CON 10 JUGADORES ARGENTINA!

4:07 PM
19/07/2026

90'

Se agregan 4 minutos

3:59 PM
19/07/2026

83'

Amarilla para Enzo Fernández

3:55 PM
19/07/2026

77'

¡En dos tiempos el Dibu!

Disparo de Cubarsí y ataja el Dibu. Deja el rebote pero ataja nuevamente el portero argentino. Empieza a ser figura el portero de la albiceleste.

3:52 PM
19/07/2026

75'

Cambios en España

Salen Baena y Olmo. Ingresan Merino y Williams.

3:48 PM
19/07/2026

70'

Últimos cambios en Argentina

Sale Romero y De Paul. Ingresan Facundo Medina como central y Simeone. Se reanuda el partido.

3:45 PM
19/07/2026

66'

¡Cerca España otra vez!

Combinación del ‘Barcelona’ en la banda derecha. Centro de Yamal para Ferran y de cabeza intenta anotar el primero, pero bien ataja el Dibu bien ubicado. Vamos a una pausa de hidratación.

3:39 PM
19/07/2026

61'

Primeros cambios en España

Salen Oyarzabal y Ruíz. Entran Ferran Torres y Pedri.

3:35 PM
19/07/2026

57'

Cambio en Argentina

Tercera sustitución. Sale Montiel y entra Nahuel Molina.

3:34 PM
19/07/2026

55'

¡Montiel salva a Argentina!

Pase en profundidad para Olmo, logra sacar el pase a segunda línea para Cucurella que llegaba para terminar la jugada, pero justo a tiempo se barre Montiel para evitar lo que pudo haber sido el primero para España.

3:29 PM
19/07/2026

51'

Amonestado Paredes…

Altercado dentro del campo. Una falta sobre Rodri y Paredes pierde los papeles sobre los jugadores españoles. Estuvo empujando a varios de ellos y se gana la amarilla.

3:23 PM
19/07/2026

47'

Cambio en Argentina

Sale Nico González. Entra Paredes.

3:22 PM
19/07/2026

46'

¡Inicia el segundo tiempo!

3:14 PM
19/07/2026

¡Finaliza el show de medio tiempo!

Artistas como Shakira y Justin Bieber le dieron ese toque artístico a esta gran final. En breve el reinicio del partido.

3:02 PM
19/07/2026

¡Arranca el show de medio tiempo!

2:55 PM
19/07/2026

45+4

¡Finaliza la primera parte! ¡Empatan 0-0 España y Argentina en la gran final del Mundial 2026!

2:51 PM
19/07/2026

45'

Se agregan 4 minutos

2:49 PM
19/07/2026

44'

Cambio por lesión en Argentina

No puede seguir Lisandro Martínez por lesión muscular. Entra Otamendi.

2:47 PM
19/07/2026

39'

Primera amonestación del partido y es Lisandro Martínez

Lisandro Martínez se barre y se lleva puesto a Oyarzabal con falta. Primer amonestado del encuentro.

2:44 PM
19/07/2026

37'

Pocas acciones peligrosas en el partido

A pesar de ser una final, el partido está muy cerrado. Pocos tiros dentro de los tres palos, apenas Argentina genera en ataque y España ha sido más peligroso. Hace falta más movilidad de Argentina para crear peligro más serio.

2:33 PM
19/07/2026

28'

Se reanuda el partido

2:30 PM
19/07/2026

25'

Pausa de hidratación

2:24 PM
19/07/2026

17'

¡Otra vez el Dibu!

Todo el juego español está concentrado en la banda derecha con Lamine Yamal. Otra vez el juvenil prueba al Dibu y ataja bien el argentino. Aún no toca la pelota Messi y todo es para España en lo que llevamos de partido.

2:16 PM
19/07/2026

10'

Primeros minutos para España

España ha estado mejor en los primeros compases de este encuentro. Poco de los argentinos que han apostado por un mayor control en esta final, pero no les ha salido las cosas ante el asedio y calidad de los españoles.

2:11 PM
19/07/2026

5'

¡El Dibu salva a los suyos!

Pared entre Olmo y Yamal. La combinación que ha hecho mucho daño en este Mundial se vuelve a juntar de cara al Dibu Martínez y salva a los suyos tras un disparo al primer palo de Yamal. Ya avisan los españoles.

2:06 PM
19/07/2026

1'

¡Inicia el último duelo! ¡Inicia el partido!

2:05 PM
19/07/2026

¡Momento de repasar los 11 titulares de ambos equipos!

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni hacen cambios en sus equipos. Argentina sale de inicio con Nico González y con Rodrigo De Paul. Mientras que España apuesta nuevamente por Fabián Ruíz.

11 titular de España: Simón; Cucurella, Cubarsí, Laporte, Porro; Ruíz, Olmo, Rodri; Yamal, Oyarzabal y Baena.

11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Messi y Julián Álvarez.

1:59 PM
19/07/2026

Suenan los himnos nacionales de España y Argentina…

1:57 PM
19/07/2026

¡Salen los 22 protagonistas al terreno de juego!

1:54 PM
19/07/2026

¡Ya se preparan los jugadores para salir al terreno de juego!

1:51 PM
19/07/2026

Andrés Iniesta junto a Mario Kempes se encargan de presentar la Copa del Mundo a toda la afición presente en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey

1:49 PM
19/07/2026

También dice presente Laura Pausini…

1:48 PM
19/07/2026

Ahora es el turno de Robbie Williams de aparecer en el terreno de juego junto a Nicole Scherzinger

1:47 PM
19/07/2026

Todo el planeta se detiene para el partido más importante del año…

Inician los actos protocolares previo a la gran final del Mundial 2026. Entre ellos el canto del himno nacional de los Estados Unidos entonado por Jennifer Hudson. Donald Trump dice presente para esta gran final entre Argentina y España.

1:37 PM
19/07/2026

¡ESPAÑA Y ARGENTINA SE MIDEN EN LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026! ¡MESSI VS. YAMAL EN NUEVA YORK!

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey! ¡Viene el último baile de Messi en un Mundial y la primera final para Lamine Yamal en una Copa del Mundo!

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