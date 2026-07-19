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120+5'
¡TERMINA EL PARTIDO! ¡ESPAÑA ES CAMPEÓN DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! ¡ESPAÑA SUMA SU SEGUNDA ESTRELLA! ¡FERRAN TORRES LE DA LA COPA DEL MUNDO A ESPAÑA!
120'
Se agregan 5 minutos
115'
Se asoma Argentina, quiere el empate
112'
¡Gol anulado a España!
108'
¡LO HACE FERRAN TORRES Y LE ESTÁ DANDO LA SEGUNDA ESTRELLA A ESPAÑA!
No había aparecido Ferran en todo el torneo y como dice el dicho, mejor tarde que nunca…pase largo para Williams que la baja de cabeza a segunda línea a Ferran entro con todo el delantero del Barcelona para anotar su primer gol del torneo.
105'
¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!
105+3'
¡Finaliza el primer tiempo extra! ¡Seguimos empate 0-0!
Se agregan 3 minutos
101'
Último cambio en Argentina
Sale Julián Álvarez, entra Senesi.
98'
Cambios en España
Se van Laporte y Rodri. Ingresan Zubimendi y Eric García
El árbitro señala falta sobre Otamendi…
Pisotón de Merino sobre el zaguero argentino, es por ello que señalan la falta y a la posterior la anulación del gol de Williams.
95'
¡Gol anulado a España! ¡Señalan falta sobre Otamendi!
90+8'
¡Finaliza el segundo tiempo! ¡Seguimos empate 0-0 y nos vamos a los tiempos extras!
90+5'
¡Desmedida la entrada de Enzo sobre Cubarsí y se va expulsado del partido!
Enzo deja mal a Argentina. El argentino corrió hacia el balón, pero llegó primero Cubarsí, lo llega a tocar el argentino y se va expulsado con doble amarilla. Sufre ahora Argentina en la recta final pensando ya en los tiempos extras.
90+2'
¡ROJA PARA ENZO FERNÁNDEZ! ¡SE QUEDA CON 10 JUGADORES ARGENTINA!
90'
Se agregan 4 minutos
83'
Amarilla para Enzo Fernández
77'
¡En dos tiempos el Dibu!
Disparo de Cubarsí y ataja el Dibu. Deja el rebote pero ataja nuevamente el portero argentino. Empieza a ser figura el portero de la albiceleste.
75'
Salen Baena y Olmo. Ingresan Merino y Williams.
70'
Últimos cambios en Argentina
Sale Romero y De Paul. Ingresan Facundo Medina como central y Simeone. Se reanuda el partido.
66'
¡Cerca España otra vez!
Combinación del ‘Barcelona’ en la banda derecha. Centro de Yamal para Ferran y de cabeza intenta anotar el primero, pero bien ataja el Dibu bien ubicado. Vamos a una pausa de hidratación.
61'
Primeros cambios en España
Salen Oyarzabal y Ruíz. Entran Ferran Torres y Pedri.
57'
Cambio en Argentina
Tercera sustitución. Sale Montiel y entra Nahuel Molina.
55'
¡Montiel salva a Argentina!
Pase en profundidad para Olmo, logra sacar el pase a segunda línea para Cucurella que llegaba para terminar la jugada, pero justo a tiempo se barre Montiel para evitar lo que pudo haber sido el primero para España.
51'
Amonestado Paredes…
Altercado dentro del campo. Una falta sobre Rodri y Paredes pierde los papeles sobre los jugadores españoles. Estuvo empujando a varios de ellos y se gana la amarilla.
47'
Sale Nico González. Entra Paredes.
46'
¡Inicia el segundo tiempo!
¡Finaliza el show de medio tiempo!
Artistas como Shakira y Justin Bieber le dieron ese toque artístico a esta gran final. En breve el reinicio del partido.
¡Arranca el show de medio tiempo!
45+4
¡Finaliza la primera parte! ¡Empatan 0-0 España y Argentina en la gran final del Mundial 2026!
45'
44'
Cambio por lesión en Argentina
No puede seguir Lisandro Martínez por lesión muscular. Entra Otamendi.
39'
Primera amonestación del partido y es Lisandro Martínez
Lisandro Martínez se barre y se lleva puesto a Oyarzabal con falta. Primer amonestado del encuentro.
37'
Pocas acciones peligrosas en el partido
A pesar de ser una final, el partido está muy cerrado. Pocos tiros dentro de los tres palos, apenas Argentina genera en ataque y España ha sido más peligroso. Hace falta más movilidad de Argentina para crear peligro más serio.
28'
Se reanuda el partido
25'
Pausa de hidratación
17'
¡Otra vez el Dibu!
Todo el juego español está concentrado en la banda derecha con Lamine Yamal. Otra vez el juvenil prueba al Dibu y ataja bien el argentino. Aún no toca la pelota Messi y todo es para España en lo que llevamos de partido.
10'
Primeros minutos para España
España ha estado mejor en los primeros compases de este encuentro. Poco de los argentinos que han apostado por un mayor control en esta final, pero no les ha salido las cosas ante el asedio y calidad de los españoles.
5'
¡El Dibu salva a los suyos!
Pared entre Olmo y Yamal. La combinación que ha hecho mucho daño en este Mundial se vuelve a juntar de cara al Dibu Martínez y salva a los suyos tras un disparo al primer palo de Yamal. Ya avisan los españoles.
1'
¡Inicia el último duelo! ¡Inicia el partido!
¡Momento de repasar los 11 titulares de ambos equipos!
Luis de la Fuente y Lionel Scaloni hacen cambios en sus equipos. Argentina sale de inicio con Nico González y con Rodrigo De Paul. Mientras que España apuesta nuevamente por Fabián Ruíz.
11 titular de España: Simón; Cucurella, Cubarsí, Laporte, Porro; Ruíz, Olmo, Rodri; Yamal, Oyarzabal y Baena.
11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; González, Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul; Messi y Julián Álvarez.
Suenan los himnos nacionales de España y Argentina…
¡Salen los 22 protagonistas al terreno de juego!
¡Ya se preparan los jugadores para salir al terreno de juego!
Andrés Iniesta junto a Mario Kempes se encargan de presentar la Copa del Mundo a toda la afición presente en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey
También dice presente Laura Pausini…
Ahora es el turno de Robbie Williams de aparecer en el terreno de juego junto a Nicole Scherzinger
Todo el planeta se detiene para el partido más importante del año…
Inician los actos protocolares previo a la gran final del Mundial 2026. Entre ellos el canto del himno nacional de los Estados Unidos entonado por Jennifer Hudson. Donald Trump dice presente para esta gran final entre Argentina y España.
¡ESPAÑA Y ARGENTINA SE MIDEN EN LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026! ¡MESSI VS. YAMAL EN NUEVA YORK!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey! ¡Viene el último baile de Messi en un Mundial y la primera final para Lamine Yamal en una Copa del Mundo!
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