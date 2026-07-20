La justicia de Estados Unidos condena a ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a cadena perpetua

La justicia de Estados Unidos condenó este lunes 20 de julio al cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a cadena perpetua, después de que se declarara culpable el año pasado de traficar cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, a cambio de que los fiscales del Departamento de Justicia no solicitaran la pena de muerte.

En la audiencia judicial celebrada el año pasado tras su captura, Zambada admitió que la corrupción fue una de las herramientas fundamentales para sostener su poderío criminal. Durante años pagó a policías, comandantes militares y políticos, quienes coadyuvaron a facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa en México.

Según la agencia EFE, ‘El Mayo Zambada’ leyó este lunes una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten “cometer los mimos errores” que él.

La sentencia pone fin a una saga judicial que comenzó con su captura en julio de 2024 en territorio estadounidense, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del líder del narcotráfico Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pista de Nuevo México, en Estados Unidos. De acuerdo con el diario El País, su captura habría sido posible por una supuesta traición de Guzmán López hacia Zambada.

Asimismo, las circunstancias en las que se produjo la detención se convirtieron en otro punto de fricción entre México y Estados Unidos. Más aún cuando recientemente se conoció que agencias estadounidenses sí habrían participado en la captura de Zambada, aunque el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lo negó desde un principio.

En días recientes también se hizo público que un museo en Nuevo México exhibe el avión que trasladó a Zambada al otro lado de la frontera como parte de las operaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz. Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de Estados Unidos y las de entonces”, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La falta de una versión clara sobre la captura de Zambada se suma a otros desencuentros con la administración de Donald Trump, como la supuesta intromisión estadounidense en territorio mexicano tras conocerse que tres agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fallecieron en un accidente de tráfico en el estado de Chihuahua, luego de participar, junto con la policía estatal, en una operación para desmantelar un laboratorio de drogas. La Ley de Seguridad Nacional de México prohíbe la participación de agentes extranjeros en su territorio y limita la cooperación policial al intercambio de información y otras labores de enlace.