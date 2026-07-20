La justicia de Estados Unidos condena a ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, a cadena perpetua

La <b>justicia de Estados Unidos</b> condenó este lunes 20 de julio al cofundador del <b><a href="/tag/-/meta/cartel-de-sinaloa">Cártel de Sinaloa</a></b>, <b>Ismael ‘El Mayo’ Zambada</b>, a <b>cadena perpetua</b>, después de que se declarara culpable el año pasado de traficar cientos de toneladas de <b>cocaína</b> hacia <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, a cambio de que los fiscales del <b>Departamento de Justicia</b> no solicitaran la <b>pena de muerte</b>.En la audiencia judicial celebrada el año pasado tras su captura, <b>Zambada</b> admitió que la corrupción fue una de las herramientas fundamentales para sostener su poderío criminal. Durante años pagó a policías, comandantes militares y políticos, quienes coadyuvaron a facilitar las operaciones del <b>Cártel de Sinaloa</b> en <b><a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b>.Según la agencia EFE, ‘El Mayo Zambada’ leyó este lunes una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten <b>'cometer los mimos errores'</b> que él.La sentencia pone fin a una saga judicial que comenzó con su captura en julio de 2024 en territorio estadounidense, junto a <b>Joaquín Guzmán López</b>, uno de los hijos del líder del narcotráfico <b>Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán</b>, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pista de <b>Nuevo México</b>, en <b>Estados Unidos</b>. De acuerdo con el diario <b>El País</b>, su captura habría sido posible por una supuesta traición de <b>Guzmán López</b> hacia <b>Zambada</b>.Asimismo, las circunstancias en las que se produjo la detención se convirtieron en otro punto de fricción entre <b>México</b> y <b>Estados Unidos</b>. Más aún cuando recientemente se conoció que agencias estadounidenses sí habrían participado en la captura de <b>Zambada</b>, aunque el entonces embajador de <b>Estados Unidos</b> en <b>México</b>, <b>Ken Salazar</b>, lo negó desde un principio.En días recientes también se hizo público que un museo en <b>Nuevo México</b> exhibe el avión que trasladó a <b>Zambada</b> al otro lado de la frontera como parte de las operaciones del <b>Buró Federal de Investigaciones (FBI)</b>. 'La manera en que se hizo esta detención es muy importante sacarla a la luz. Es muy relevante para las autoridades actuales del Gobierno de <b>Estados Unidos</b> y las de entonces', afirmó la presidenta de <b>México</b>, <b>Claudia Sheinbaum</b>.La falta de una versión clara sobre la captura de <b>Zambada</b> se suma a otros desencuentros con la administración de <b>Donald Trump</b>, como la supuesta intromisión estadounidense en territorio mexicano tras conocerse que tres agentes de la <b>Agencia Central de Inteligencia (CIA)</b> fallecieron en un accidente de tráfico en el estado de <b>Chihuahua</b>, luego de participar, junto con la policía estatal, en una operación para desmantelar un laboratorio de drogas. La <b>Ley de Seguridad Nacional de México</b> prohíbe la participación de agentes extranjeros en su territorio y limita la cooperación policial al intercambio de información y otras labores de enlace.