Ortega sepulta la democracia en Nicaragua: ‘Aquí no volverán a haber elecciones’

En un discurso cargado de simbolismo durante el 47.º aniversario de la revolución sandinista, <b><a href="/tag/-/meta/daniel-ortega">el presidente Daniel Ortega</a></b> anunció que en Nicaragua no se celebrarán más elecciones. La declaración, realizada ante miles de simpatizantes en la Plaza de la Fe, marca un punto de quiebre en la historia política del país y confirma la consolidación de un régimen sin alternancia democrática.Ortega, acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, afirmó que <i><b>'se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis vuelvan a llegar al gobierno'.</b></i> Con estas palabras, el mandatario cerró cualquier posibilidad de competencia electoral, justificando la medida como un mecanismo para 'defender la soberanía' frente a lo que considera injerencia extranjera.