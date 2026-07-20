Fraude cibernético afecta al 34% de migrantes que envían remesas

El millonario e histórico flujo de dinero que sostiene a millones de familias en América Latina opera sobre una estructura frágil. A pesar del avance de la tecnología financiera, los trabajadores migrantes enfrentan severas brechas de protección y un asedio constante del crimen cibernético. Un estudio publicado por la aseguradora Chubb, titulado “The Remittance Trust Trap: Revealing Hidden Vulnerabilities”, reveló que el 34% de los remitentes internacionales ha sido víctima de estafas electrónicas. La investigación, realizada por la firma Opinium Research sobre una muestra de 3,502 adultos en seis mercados clave (Estados Unidos, Reino Unido, España, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Australia), introduce el Sender Market Vulnerability Index (SMVI). Esta herramienta evalúa las dimensiones económica, social y tecnológica del remitente, desnudando una paradoja: la alta confianza del usuario en su aplicación de pago enmascara una vulnerabilidad real ante imprevistos.

Dependencia e desprotección en Norteamérica y Asia

Los envíos hacia economías emergentes superaron los $685,000 millones anuales, volumen que supera la inversión extranjera directa y la ayuda oficial al desarrollo juntas. Sin embargo, el respaldo con el que cuentan los trabajadores es escaso. En Estados Unidos, solo el 3% de los migrantes y trabajadores de la economía de plataformas (gig economy) posee ahorros para cubrir sus necesidades básicas por más de noventa días en caso de perder su empleo o sufrir una incapacidad. Paralelamente, en plazas de alta adopción tecnológica como Singapur, el fraude cibernético en remesas alcanza al 42% de los usuarios, lo que evidencia que la digitalización sin filtros de seguridad amplifica el riesgo de pérdidas patrimoniales.

Presión fiscal y corredores de América Latina

El escenario operativo para los remitentes se endureció desde enero de 2026 tras la entrada en vigor de un impuesto del 1% sobre las remesas en efectivo dentro de Estados Unidos. Este gravamen encarece los envíos tradicionales e incentiva el uso de billeteras electrónicas. Esta coyuntura afecta directamente a América Latina, región que concentra algunos de los corredores más importantes del mundo:

Estados Unidos – México: Con $56,000 millones anuales (de un total de $68,000 millones que recibe México), representa el canal transfronterizo más grande del planeta.

Rutas regionales críticas: El flujo desde Estados Unidos hacia Colombia y Ecuador, junto con el canal España–Latinoamérica, sostiene economías familiares con nula penetración de seguros.

Estrategia comercial en el ecosistema digital