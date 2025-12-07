Perspectivas 2025: Remesas regionales crecerán 7.2 % y Panamá sumará $477 millones

Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas enviadas hacia América Latina alcanzarán alrededor de $174.400 millones al cierre de 2025, lo que supone $11.700 millones más que en 2024. Esta estimación confirma el peso creciente de estos flujos en las economías de la región, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y por dinámicas migratorias que continúan reconfigurándose.El BID detalla en su informe 'Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: adaptación en un contexto de incertidumbre' que este aumento implica un crecimiento de 7.2 % frente al año anterior. El documento analiza el comportamiento de las remesas durante los primeros tres trimestres de 2025 y ofrece un escenario proyectado para el cierre del año, subrayando la relevancia de este ingreso externo para millones de hogares.El organismo multilateral señala que el crecimiento estimado del 7.2 % revierte parcialmente la tendencia a la desaceleración observada desde 2021. Además, anticipa que la región podría alcanzar un nuevo récord, extendiendo a 16 años el período de incrementos consecutivos en el envío de remesas. 'Este comportamiento confirma la resiliencia del flujo pese a los cambios económicos, sociales y políticos que afectan tanto a América Latina como a sus principales países emisores', dijo.En 2024, las remesas dirigidas a América Latina y el Caribe totalizaron $162.7 millones; en 2023 sumaron $153.2 millones; en 2022 ascendieron a $243.0 millones; en 2021 se situaron en $128.9 millones; y en 2020 alcanzaron $101.9 millones. Aunque las cifras presentan variaciones entre años, el balance general confirma una trayectoria sostenida de crecimiento que continúa robusteciéndose en 2025.