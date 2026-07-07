El BID prevé ‘moderación’ en las remesas hacia Latam este 2026 y consolida a Panamá como motor de crecimiento

Las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron un récord de $173.733 millones en 2025, un incremento del 7.3% respecto a 2024. Este repunte fue impulsado por Centroamérica, que avanzó un 20.1% y llegó a $55.546 millones, un bloque donde Panamá se consolidó como un motor clave con una expansión del 20.0%, superada en la subregión solo por Honduras que registró un 27.1%.

Para 2026, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que el crecimiento continúe a un “ritmo más moderado” debido al agotamiento de los ahorros de los migrantes y a las limitantes en las horas trabajadas en Estados Unidos.

Las cifras preliminares del primer trimestre de 2026 muestran una expansión regional del 5.7%, un desempeño inicial que no refleja, por ahora, un efecto de la tasa del 1% a ciertos envíos bajo la ley One Big Beautiful Bill.

Pese a la desaceleración general, Centroamérica se mantiene como la subregión de mayor expansión con un 9.1% en el primer trimestre, escenario donde Panamá sostiene su papel de motor con un crecimiento estimado por el BID del 10.6%, superando el promedio regional y ubicándose detrás de Honduras que encabeza la zona con un 14.4%.

Dinámica de los bloques regionales y factores de mercado

En el comportamiento por países durante 2025, México captó $62.472 millones correspondientes al 36% del total regional, pero cayó un 3.9% debido a factores cambiarios y a una reducción de su fuerza laboral en Estados Unidos de 730,000 trabajadores en los primeros cuatro meses de 2026, mostrando hasta abril de ese año un leve avance del 2.6%.

Por su parte, el Caribe creció un 10.8% en 2025 con Haití a la cabeza con un 22.2% y República Dominicana sumando $11.866 millones, mientras que en el primer trimestre de 2026 la subregión se moderó al 5.9%.

Sudamérica avanzó un 9.7% en 2025 liderada por Paraguay con 34.3% y Ecuador con 18.2%, en contraste con Argentina que cayó un 13.4%; para el primer trimestre de 2026 el promedio del bloque fue de 5.7%, destacando Brasil que repuntó al 11.0% y Argentina que profundizó su caída al perder un 8.8%.

El BID señala que la evolución del flujo responde directamente a la dinámica laboral y al mercado de divisas, ya que mientras la fuerza laboral mexicana se redujo, la del resto de la región sumó unas 360,000 personas en Estados Unidos. Asimismo, la apreciación de las monedas locales frente al dólar obliga a los migrantes a elevar sus envíos para sostener el poder adquisitivo de sus hogares.

Flujo de remesas en Panamá, según el INEC

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las transferencias corrientes recibidas por Panamá desde el extranjero sumaron $141,0 millones durante el primer trimestre de 2026, reflejando un alza del 3.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Los principales orígenes de este dinero fueron Estados Unidos con $85,7 millones, Venezuela con $14,6 millones, Reino Unido con $11,0 millones, Colombia con $5,8 millones, España con $2,6 millones, Costa Rica con $2,4 millones, Nicaragua con $1,6 millones, Perú con $1,3 millones, República Dominicana con $1,1 millones y otros países con $14,9 millones.

Por otra parte, las remesas enviadas al extranjero desde Panamá totalizaron $157,0 millones en el mismo lapso, lo que representa un aumento del 1.0%, teniendo como destinos principales a Colombia con $71,9 millones, Venezuela con $20,1 millones, Nicaragua con $15,6 millones, Estados Unidos con $9,3 millones, República Dominicana con $7,2 millones, Perú con $3,9 millones, España con $2,7 millones, Costa Rica con $1,1 millones, Reino Unido con $0,1 millones y el resto de los países con $25,3 millones.

Estas operaciones se canalizan mediante bancos, casas de remesas y vías alternas, y según el Ministerio de Comercio e Industrias, al 31 de agosto de 2025 operaban en el país unas 30 casas de remesas autorizadas bajo supervisión mensual, entre las que destacan firmas como Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfer, Master Money Transfer, Italtransfer Corp, Dinero Online Inc, Red Plus, Panamericash, Ludixpay, Rapid Money, Money Express International, CM Financiera, Gold Leaf, Remesas Punto Pago, Megapagos, S.A., WALLY, PagoCash, LUKI, VIAPAY y MoneyWays Panama, S.A.