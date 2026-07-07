Esclusas Panamax sostienen el 71.9% del tránsito acumulado de alto calado en el Canal

Los registros estadísticos del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a> detallan que la vía interoceánica sumó un total de <a href="/tag/-/meta/transito-de-buque">9,568 tránsitos</a> acumulados de buques de alto calado en lo que va del año fiscal 2026, hasta el mes de junio. Los datos de la Vicepresidencia de Operaciones reflejan una marcada concentración del tráfico en las infraestructuras tradicionales, donde las esclusas Panamax registraron 6,888 tránsitos (71.99%), mientras que las esclusas Neopanamax contabilizaron 2,680 pasos de embarcaciones (28.01%).