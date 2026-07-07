Esclusas Panamax sostienen el 71.9% del tránsito acumulado de alto calado en el Canal

Los registros estadísticos del Canal de Panamá detallan que la vía interoceánica sumó un total de 9,568 tránsitos acumulados de buques de alto calado en lo que va del año fiscal 2026, hasta el mes de junio. Los datos de la Vicepresidencia de Operaciones reflejan una marcada concentración del tráfico en las infraestructuras tradicionales, donde las esclusas Panamax registraron 6,888 tránsitos (71.99%), mientras que las esclusas Neopanamax contabilizaron 2,680 pasos de embarcaciones (28.01%).

Repunte en la frecuencia del tráfico diario

La evolución operativa de la vía interoceánica refleja un incremento en la frecuencia de paso diario de las embarcaciones. Mientras que en junio de 2025 el Canal de Panamá registraba un promedio de 31.4 tránsitos oceánicos por jornada, para el cierre del trimestre evaluado en 2026 la vía logró estabilizar su operación en 33 tránsitos diarios. Este comportamiento representa una expansión en la actividad regular de 1.6 tránsitos adicionales cada 24 horas.

Por infraestructura, la cuota de mercado entre ambos periodos muestra variaciones marginales que confirman la vigencia de las cámaras tradicionales. En junio de 2025, el movimiento neto mensual por las esclusas Panamax sumó 689 tránsitos (reuniendo buques súper y embarcaciones menores), lo que concentró el 73.2% de la demanda de ese mes. Al cierre acumulado de junio de 2026, dicho renglón fijó su participación en un 71.99%, lo que consolidó una tendencia histórica en la que más de siete de cada diez barcos de alto calado eligen las esclusas clásicas.

Por su parte, el complejo Neopanamax reportó un crecimiento orgánico en su relevancia comercial dentro de la ruta. En junio de 2025, las esclusas ampliadas absorbieron 252 tránsitos netos en el mes, equivalentes al 26.8% del tráfico global de la vía. Para junio de 2026, el volumen acumulado de naves de grandes dimensiones avanzó hasta los 2,680 tránsitos, lo que elevó la participación de las Neopanamax al 28.01% de la muestra general y representó un avance de 1.21% de terreno interanual en la distribución del negocio marítimo.