Adiós a la ‘mala leche’: Panamá regula los sucedáneos

Para María, la noticia representa un alivio. <i>'Ahora podré elegir con conocimiento'</i>, comenta al imaginar su próxima visita al supermercado. <b>La Ley 543 es, en última instancia, un acto de responsabilidad social que busca fortalecer el agro panameño y garantizar que la seguridad alimentaria no sea un privilegio de quien sabe leer las letras pequeñas, sino un derecho claro para todos</b>.La era en la que el consumidor era engañado con los <a href="/tag/-/meta/sucedaneos">sucedáneos</a> por la similitud visual en el anaquel está llegando a su fin. Panamá se encamina hacia un mercado donde, finalmente, la leche será leche y el engaño tendrá un costo muy alto para quien lo promueva.