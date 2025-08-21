Mala leche: Acodeco y los comercios enredados entre multas y etiquetado

Para aclarar la situación, Acodeco, los ministerios de Salud, Comercio e Industrias y Desarrollo Agropecuario crearon una mesa de trabajo junto a la empresa privada. La meta es definir el concepto técnico y legal de los sucedáneos para, en un futuro, modificar la Ley 113 de 2019, que hoy solo exige el letrero a la vista del consumidor.Uno de los principales desafíos, según Jaramillo, es que no existe un porcentaje definido de materia prima que clasifique a un producto como sucedáneo. El director de Acodeco explicó que, aunque un producto sucedáneo contenga un mínimo porcentaje de leche, la industria lo debería clasificar como bebida, no leche. Es como el caso de las bebidas de frutas y los néctares. A manera de ejemplo —dijo— la bebida o jugo de frutas se diferencian de los néctares. El porcentaje de la pulpa de los néctares debe ser de 25 % hacia arriba dependiendo de la fruta, pero los jugos o las bebidas de fruta no tienen ese porcentaje de néctar sino mucho menos.Al traerlo en el caso de la bebidas lácteas frente a la leche es complicado, indicó Jaramillo, inclusive para la entidad que otorga el registro sanitario. La razón, no hay un porcentaje que determine cuanta materia prima (leche) se requiere para su elaboración.