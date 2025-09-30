Proyecto de ley de sucedáneos: comercios podrían enfrentar multas de $15 mil

El incumplimiento de las disposiciones sobre rotulación, etiquetado, señalización y separación física establecidas entre los productos sucedáneos y originales podría acarrear multas de $1.000 a $5.000 para la primera infracción y de $5.001 a $15.000 en caso de reincidencia.Así lo propone el Proyecto de Ley No. 405, que establece la identificación obligatoria del origen y la diferenciación de productos alimenticios originales, sucedáneos e imitaciones en Panamá.La norma, que está en espera de su tercer debate, plantea que estas infracciones sean consideradas como fraude alimentario. Serán sancionadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), sin excluir la competencia penal, según el impacto del daño causado.Toda vez que tiene por objeto proteger al consumidor y al productor nacional, la ley busca garantizar que el primero pueda identificar claramente los productos alimenticios que son 100% nacionales frente a los importados. Además, se busca que el consumidor cuente con toda la información técnica y comercial para diferenciar los productos sucedáneos o de imitación, con el fin de evitar prácticas comerciales engañosas que afecten la capacidad de elección del consumidor final, la seguridad alimentaria, la economía nacional y la salud de los consumidores.Requisitos de Identificación y SeparaciónPara evitar multas, la ley considera que todo producto alimenticio que se ofrezca al consumidor deberá identificarse claramente como de origen nacional o de importación. Esta identificación deberá ser colocada en las góndolas, anaqueles, neveras o refrigeradoras, indicando las expresiones 'Producto Nacional' o 'Producto Importado'.Adicionalmente, se exige una clara distancia mínima de un metro entre los productos nacionales e importados, así como en el caso de los productos sucedáneos o de imitación, según se lee en el documento.Quienes estarán sujetos a este cumplimiento serán los mercados, supermercados, abarroterías, tiendas y demás locales comerciales de venta de productos alimenticios.Para el mercado informal, la diferenciación de los productos deberá adecuarse a sus condiciones particulares a través de mecanismos más sencillos y de bajo costo que permitan la correcta identificación, lo cual será establecido en la reglamentación de la presente Ley.