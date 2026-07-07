Little Spain, cuna neoyorquina de la selección durante el Mundial: ‘Es una pasada’

Más de 800 españoles celebraron este lunes en el Mercado Little Spain de Nueva York la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial bajo el éxtasis del gol del triunfo de Mikel Merino ante Portugal y con una comunidad entregada a la selección: “No podemos pedir más”.

Nueva York, la sede que acogerá la finalísima de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, esconde desde que empezó el torneo un lugar singular donde se gritan los goles de Oyarzabal, se aplauden los caños de Lamine Yamal y se canta al unísono ‘¡Yo soy español, español, español!’.

Situado en el moderno barrio de Hudson Yards (Manhattan), desde su creación en 2019, Little Spain cuenta con más de 3.200 metros cuadrados donde acoge todas las formas típicas de la restauración española: desde restaurantes de mantel hasta barras para tomar unas tapas y un vino.

Este espacio, impulsado por los reconocidos chefs hermanos Albert y Ferran Adrià, catalanes, y el chef y empresario José Andrés, asturiano, es durante los partidos de España en el Mundial el punto de encuentro ideal para los ibéricos residentes en Nueva York o visitantes de la ciudad.

El recinto está colaborando durante todo el torneo con Rioja, que ha colocado una gran pantalla en el centro del mercado donde se reúnen centenares de españoles cada día de partido de la selección hasta llegar al aforo completo.

”Queremos que tanto los españoles como los estadounidenses que les gusta el fútbol, la buena comida y el buen vino se puedan sentir como en casa. Juntar todo esto con la selección española es perfecto”, explicó a EFE el director para Rioja en Estados Unidos y Canadá, Rodrigo Gutiérrez.

”El Mundial está teniendo un tirón impresionante, y poderlo acompañar con la comida y el vino de calidad como en España es genial”, agregó.

Hugo Ozalla y Alejandro Montero, dos compañeros y amigos guardiamarinas que participaron en el desfile naval en Nueva York del buque Juan Sebastián de Elcano de la Armada Española durante el 250 aniversario de Estados Unidos, comentaban que se sentían “como niños” viendo a la selección en Little Spain.

”Está lleno de españoles, con muy buen ambiente y comida española, es la leche. No pedimos más. No hay mejor sitio para un partido que aquí en Little Spain, nos lo estamos pasando espectacular. Es como encontrarte un trocito de España en Nueva York”, señalaron.

”No hay otro sitio mejor donde ver el partido de España”, decía Sergio Marcús, un español que viene solo de turismo a Nueva York una semana, pero que al poco de llegar ya conoció otros aficionados con quienes compartió la victoria de la selección.

”Al final la selección nos une”, dice con buen humor.

”A la comida de aquí le doy un 8 sobre 10. El ambiente me parece una pasada, me siento como si estuviera en España. No me esperaba nada así”, agregó Marcús.

La ilusión por llegar lejos en este Mundial se dispara entre los aficionados españoles, que celebraron el gol en el minuto 91 de Merino para eliminar a Portugal lanzando comida y bebida por los aires fruto de la euforia y la adrenalina acumulada.

Después de batir a Portugal en octavos y colarse en cuartos de final por primera vez desde 2010, la selección española sueña con repetir el hito de esa edición de Sudáfrica y coserse la segunda estrella.