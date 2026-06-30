Lamine Yamal rompe el debate: ‘Prefiero ganar a jugar como Holanda’

La postura de Yamal expone un cambio de mentalidad estructural en la nueva generación del fútbol español. Históricamente, la selección de <b>España</b> ha sido reconocida a nivel global por el <i><b>Tiki-Taka,</b></i> un <b>estilo basado en la alta posesión del balón.</b>Sin embargo, en citas mundialistas recientes dicha fórmula se tornó ineficaz, traduciéndose en dominios horizontales sin suficientes goles que costaron eliminaciones tempranas en los octavos de final, como <b>Rusia 2018</b> (cayendo ante la selección anfitriona en penales) y <b>Catar 2022</b> (perdiendo contra <b>Marruecos, también en penales</b>).Con este nuevo planteamiento, <b>Yamal </b>(quien es considerado por los medios españoles, la máxima joya del fútbol actual por su capacidad de desborde) asume que en el fútbol de alta competencia el único argumento válido es el marcador.