Lamine Yamal rompe el debate: ‘Prefiero ganar a jugar como Holanda’

En la víspera al encuentro de dieciseisavos del Mundial ante Austria, el delantero de la selección de España, Lamine Yamal aseguró que la prioridad absoluta del equipo es la efectividad colectiva y ganar los partidos, relegando a un segundo plano el lucimiento individual o el juego vistoso.

Las declaraciones del atacante de 18 años, concedidas este martes 30 de junio a la cadena radial española COPE, responden a la necesidad de la plantilla española de consolidar un enfoque práctico para evitar eliminaciones prematuras en las fases de vida o muerte del torneo internacional, donde un solo error significa regresar a casa, como le ocurrió a selecciones ganadoras de mundiales tales como Alemania, que cayó en penales frente a Paraguay.

“He jugado muchas veces bien y me he ido a casa; lo importante es ganar”, sentenció la joven figura del FC Barcelona ante los micrófonos del medio español, marcando un giro en el discurso de una selección históricamente vinculada al control del balón. Añadió: "Somos mucho mejores de lo que estamos mostrando. Pero, ¿Qué es mejor, jugar como Holanda y estar en casa o como Paraguay y estar feliz en la habitación.”