Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Lamine Yamal rompe el debate: ‘Prefiero ganar a jugar como Holanda’

El delantero de la selección de España, Lamine Yamal.
El delantero de la selección de España, Lamine Yamal. Redes Sociales
La postura del jugador del FC Barcelona expone un cambio de mentalidad estructural en la nueva generación del fútbol español.
La postura del jugador del FC Barcelona expone un cambio de mentalidad estructural en la nueva generación del fútbol español. Redes sociales
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/06/2026 15:35
El delantero de la selección española aseguró que, en un torneo de eliminación directa, avanzar de ronda es la única prioridad de la plantilla

En la víspera al encuentro de dieciseisavos del Mundial ante Austria, el delantero de la selección de España, Lamine Yamal aseguró que la prioridad absoluta del equipo es la efectividad colectiva y ganar los partidos, relegando a un segundo plano el lucimiento individual o el juego vistoso.

Las declaraciones del atacante de 18 años, concedidas este martes 30 de junio a la cadena radial española COPE, responden a la necesidad de la plantilla española de consolidar un enfoque práctico para evitar eliminaciones prematuras en las fases de vida o muerte del torneo internacional, donde un solo error significa regresar a casa, como le ocurrió a selecciones ganadoras de mundiales tales como Alemania, que cayó en penales frente a Paraguay.

“He jugado muchas veces bien y me he ido a casa; lo importante es ganar, sentenció la joven figura del FC Barcelona ante los micrófonos del medio español, marcando un giro en el discurso de una selección históricamente vinculada al control del balón. Añadió: "Somos mucho mejores de lo que estamos mostrando. Pero, ¿Qué es mejor, jugar como Holanda y estar en casa o como Paraguay y estar feliz en la habitación.”

Un cambio de pensamiento

La postura de Yamal expone un cambio de mentalidad estructural en la nueva generación del fútbol español. Históricamente, la selección de España ha sido reconocida a nivel global por el Tiki-Taka, un estilo basado en la alta posesión del balón.

Sin embargo, en citas mundialistas recientes dicha fórmula se tornó ineficaz, traduciéndose en dominios horizontales sin suficientes goles que costaron eliminaciones tempranas en los octavos de final, como Rusia 2018 (cayendo ante la selección anfitriona en penales) y Catar 2022 (perdiendo contra Marruecos, también en penales).

Con este nuevo planteamiento, Yamal (quien es considerado por los medios españoles, la máxima joya del fútbol actual por su capacidad de desborde) asume que en el fútbol de alta competencia el único argumento válido es el marcador.

Espíritu ganador

A pesar de esta situación, el extremo derecho se visualiza como ganador de la cita mundialista:Cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar, por eso pienso que voy a ganar el Mundial este año”.

La prueba de fuego

La selección española se enfrenta mañana ante Austria, en el estadio de Los Ángeles, en California en un partido que definirá quien pasa la ronda de octavos de final. Quien gane deberá verse las caras con el vencedor de la llave de Portugal y Ghana.

Lo Nuevo