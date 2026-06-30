Diputado Luis Duke: ‘Mulino tiene que dejar que la Asamblea escoja a su gente’

El diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, habló este martes 30 de junio sobre la injerencia del Ejecutivo en el Órgano Legislativo, refiriéndose a las reuniones que el presidente José Raúl Mulino ha tenido con diversas bancadas.

”Me parece a mí que es una falta de respeto de parte del presidente de la República [José Raúl Mulino], porque tiene que dejar que la Asamblea escoja a su gente. No puedes estar entrometiéndose en los asuntos de la Asamblea”, manifestó Duke.

“Él tiene su Órgano, nosotros tenemos el nuestro. Hay que aprender a tener esa separación y respeto por la democracia y por el país y por el pueblo que es al final el que nos escogió y es el que nos tiene aquí”, enfatizó.

Las declaraciones de Duke se dan en víspera de una reunión final de la bancada Vamos para definir su jefatura y su respaldo a la próxima presidencia de la Asamblea Nacional que inicia un nuevo período el 1 de julio.

Duke adelanta que preparan su candidato propio.

“Como bancada independiente nosotros tenemos un valor importante dentro de la Asamblea, no solamente numérico, sino lo que representamos para el país y por ende vamos a escoger nuestro propio candidato y de esa forma evaluar diferentes opciones que se puedan dar de cara al día de mañana”, declaró.

El diputado adelantó que los temas prioritarios para la bancada el próximo período serán el combate a la corrupción y la economía.

”Al panameño le está haciendo falta ese chenchén que le prometieron en campaña, esa generación de empleo. Vamos a seguir enfocados en poder generar proyectos de ley en esa línea y también acercándonos a las comunidades en los temas de la falta de agua potable y los temas de niñez”, detalló Duke.