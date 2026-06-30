Incendios en Dos Mares y Santa Ana son controlados por los bomberos sin víctimas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá controló este martes dos incendios que se generaron en la ciudad capital sin víctimas fatales.

El primero ocurrió en una residencia ubicada en el sector de Dos Mares.

Al llegar al lugar, las unidades encontraron una gran cantidad de humo y fuego, por lo que iniciaron de inmediato las labores de extinción y solicitaron el apoyo de la estación de San Rigoberto y de un camión cisterna para reforzar las operaciones.

El capitán Rogelio Cruz informó que durante la atención de la emergencia se recibió el reporte de una posible persona dentro de la vivienda.

“De inmediato activamos las labores de búsqueda y, afortunadamente, confirmamos que el ocupante había logrado salir por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro”, señaló.

Una vez controlado el incendio principal, el personal continuó las labores para extinguir focos de fuego ocultos en la parte superior de la estructura.

“Realizamos maniobras de ventilación mediante la apertura del techo para extinguir el fuego oculto y evitar una posible reactivación del incendio”, explicó Cruz.

Como parte de las medidas de seguridad, se coordinó con la empresa distribuidora de energía la suspensión del suministro eléctrico y se procedió al cierre del tanque estacionario de gas, garantizando condiciones seguras para culminar las labores de extinción y ventilación.