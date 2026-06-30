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Incendios en Dos Mares y Santa Ana son controlados por los bomberos sin víctimas

Una vez controlado el incendio principal en Dos Mares, el personal continuó las labores para extinguir focos de fuego ocultos en la parte superior de la estructura.
Una vez controlado el incendio principal en Dos Mares, el personal continuó las labores para extinguir focos de fuego ocultos en la parte superior de la estructura. Tomada de video
Por
Lourdes García Armuelles
  • 30/06/2026 17:21
Una vez extinguido el incendio, personal especializado inició las diligencias correspondientes para determinar el origen y la causa probable del siniestro

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá controló este martes dos incendios que se generaron en la ciudad capital sin víctimas fatales.

El primero ocurrió en una residencia ubicada en el sector de Dos Mares.

Al llegar al lugar, las unidades encontraron una gran cantidad de humo y fuego, por lo que iniciaron de inmediato las labores de extinción y solicitaron el apoyo de la estación de San Rigoberto y de un camión cisterna para reforzar las operaciones.

El capitán Rogelio Cruz informó que durante la atención de la emergencia se recibió el reporte de una posible persona dentro de la vivienda.

“De inmediato activamos las labores de búsqueda y, afortunadamente, confirmamos que el ocupante había logrado salir por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro”, señaló.

Una vez controlado el incendio principal, el personal continuó las labores para extinguir focos de fuego ocultos en la parte superior de la estructura.

“Realizamos maniobras de ventilación mediante la apertura del techo para extinguir el fuego oculto y evitar una posible reactivación del incendio”, explicó Cruz.

Como parte de las medidas de seguridad, se coordinó con la empresa distribuidora de energía la suspensión del suministro eléctrico y se procedió al cierre del tanque estacionario de gas, garantizando condiciones seguras para culminar las labores de extinción y ventilación.

Santa Ana

Los bomberos también controlaron un incendio estructural registrado la tarde de este martes en el corregimiento de Santa Ana, distrito de Ancón.

El subdirector general del BCBRP, coronel Gonzalo Chan Gil, informó que, al recibirse la alerta, se despacharon de inmediato las unidades de las estaciones más cercanas para atender la emergencia.

“Recibimos la alerta e inmediatamente se despacharon los vehículos más próximos. Al llegar encontramos una estructura de concreto incendiada. Existía la sospecha de que una niña permanecía dentro de la vivienda; sin embargo, verificamos que ya había sido evacuada, por lo que iniciamos de inmediato las maniobras de extinción y confinamiento”, manifestó el coronel Chan Gil.

El oficial explicó que la estructura afectada era de concreto, lo que permitió contener el fuego con mayor rapidez y evitar su propagación hacia inmuebles colindantes.

“Gracias a la rápida intervención de la comunidad, que logró evacuar a los ocupantes, y al trabajo oportuno de nuestras unidades, pudimos controlar el incendio y evitar una situación de mayores proporciones. Si la estructura hubiese sido de madera, el escenario habría sido mucho más complejo”, destacó.

Una vez extinguido el incendio, personal especializado inició las diligencias correspondientes para determinar el origen y la causa probable del siniestro.

En la operación participaron 20 unidades bomberiles de las estaciones de Balboa, Ricardo Arango y Juan Antonio Guizado, quienes ejecutaron las labores de extinción, confinamiento y verificación del área para garantizar la seguridad de los residentes.

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