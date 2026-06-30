Lo que debes saber hoy 30 de junio: las noticias que marcaron la jornada en Panamá y el mundo

La agenda informativa de este martes 30 de junio estuvo marcada por hechos relevantes tanto en Panamá como a nivel internacional, entre ellos emergencias, temas políticos, alertas sanitarias y acontecimientos de impacto mundial.

-El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá logró controlar dos incendios estructurales registrados en la ciudad capital sin que se reportaran víctimas fatales. El primero ocurrió en una residencia ubicada en el sector de Dos Mares, mientras que el segundo se registró durante la tarde en el corregimiento de Santa Ana.

-La coalición Vamos anunció cambios en su bancada para el próximo período legislativo. El diputado Jorge González fue designado como nuevo jefe de bancada, mientras que Miguel Ángel Campos asumirá el cargo de subjefe.

-Las autoridades de salud informaron que el brote de enfermedades gastrointestinales en la provincia de Chiriquí continúa en aumento. Hasta este martes, cerca de 450 personas han recibido atención médica en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS), principalmente en el distrito de David.

-Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de las labores de rescate tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. De acuerdo con el informe oficial, 6.461 personas han sido rescatadas con vida, mientras continúan las operaciones de búsqueda en las zonas afectadas.

-El noroeste de México fue sacudido por dos sismos. El primero alcanzó una magnitud de 6.1 y tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en el estado de Sinaloa, según los reportes preliminares de las autoridades sismológicas.