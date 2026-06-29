Lo que debes saber hoy, 29 de junio: las noticias más importantes del día

La agenda informativa de este lunes 29 de junio estuvo marcada por acontecimientos de relevancia tanto en Panamá como a nivel internacional, con temas relacionados con el medio ambiente, la educación, la política y la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela.

-El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, reiteró su firme rechazo al desarrollo de proyectos mineros en el país y aseguró que su postura responde a una convicción que mantiene desde hace 15 años.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, y la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo de Arias, visitaron la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), donde abordaron el fortalecimiento de la ética institucional de cara a las elecciones universitarias extraordinarias y analizaron la situación financiera que enfrenta la casa de estudios.

-Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas por los terremotos ocurridos en ese país, elevando la cifra a 1.719 fallecidos, 5.034 heridos y 15.866 damnificados, mientras más de 22.600 personas han recibido atención médica.

-Keiko Fujimori fue declarada nueva presidenta de la Repúblicade Perú, tras imponerse en la segunda vuelta electoral. Con el 100 % de las actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, confirmando su victoria.

-La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que el Gobierno venezolano impidió su regreso al país mediante restricciones al espacio aéreo y presuntas presiones a operadores logísticos, situación que calificó como un bloqueo de facto.