Panamá duplica ayuda a Venezuela: Despega segundo avión con 22 toneladas de suministros

La Alcaldía de Panamá completó el despacho de un segundo avión con 22 toneladas de insumos de emergencia hacia Venezuela, elevando la carga total enviada por la comuna capitalina a 42 toneladas de suministros. El cargamento partió desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con destino a Caracas y La Guaira, ciudades afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en la costa norte venezolana.

Colecta solidaria

La movilización, coordinada en el centro de acopio del edificio Hatillo, concentró durante el fin de semana donaciones de ciudadanos locales y residentes extranjeros, las cuales fueron procesadas por personal municipal y voluntarios civiles. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, estuvo presente en la terminal de carga para fiscalizar el cierre de la logística aérea de este segundo lote.

Ayuda complementaria

A su vez, la asistencia de la alcaldía forma parte de un bloque operativo más amplio activado por el Gobierno Nacional bajo la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que ha enviado 17 toneladas de ayuda por recolectadas parte del Despacho de la Primera Dama, en el centro de acopio en el Parque Omar. De igual forma, Panamá envió este pasado viernes 26 un equipo de 61 personas donde múltiples instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y 4 unidades caninas provenientes de la provincia de Panamá y el resto del país viajaron a Venezuela para ayudar con tareas de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos.

Más ayuda en camino