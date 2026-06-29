Panamá duplica ayuda a Venezuela: Despega segundo avión con 22 toneladas de suministros

A su vez, la asistencia de la alcaldía forma parte de un bloque operativo más amplio activado por el Gobierno Nacional bajo la dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que ha enviado 17 toneladas de ayuda por recolectadas parte del Despacho de la Primera Dama, en el centro de acopio en el Parque Omar. De igual forma, Panamá envió este pasado viernes 26 un equipo de 61 personas donde múltiples instituciones como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y 4 unidades caninas provenientes de la provincia de Panamá y el resto del país viajaron a Venezuela para ayudar con tareas de rescate en las zonas más afectadas por los terremotos.