Terremoto en Colombia deja al menos 80 muertos; Risaralda es la zona más golpeada

Hasta el momento, Risaralda concentra el mayor número de víctimas mortales , mientras que Valle del Cauca registra el segundo balance más elevado.

La cifra representa un marcado incremento frente a los primeros reportes conocidos después del movimiento telúrico y evidencia la magnitud de la emergencia que enfrentan diferentes regiones colombianas.

Al menos 80 personas han muerto como consecuencia del fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes, según los balances proporcionados por autoridades locales y recopilados por la agencia AFP .

Risaralda concentra 40 fallecidos

De acuerdo con los reportes de gobernadores y alcaldes recopilados por AFP, 40 personas han muerto en Risaralda, departamento ubicado en la región cafetera y cuya capital es Pereira.

Con este balance, Risaralda se mantiene hasta ahora como el territorio más afectado por el terremoto en términos de pérdidas humanas.

Las autoridades locales continúan evaluando las consecuencias del potente movimiento y recopilando información procedente de las diferentes comunidades afectadas.

En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, las autoridades contabilizan 27 personas fallecidas.

A estas víctimas se suman dos muertes reportadas en Manizales, con lo que el balance preliminar asciende a por lo menos 69 fallecidos en distintos puntos del oeste colombiano.

La dimensión total de la emergencia continúa bajo evaluación mientras las autoridades consolidan los informes procedentes de las zonas golpeadas por el sismo.

El terremoto ha provocado una situación de emergencia en el oeste de Colombia, especialmente en la región cafetera y el Valle del Cauca, mientras los organismos locales mantienen sus labores sobre el terreno.

Las cifras continúan siendo preliminares y podrían variar conforme avancen las evaluaciones y las autoridades actualicen los balances oficiales.