Terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 21 muertos y decenas de edificios colapsados en Colombia

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Al menos 21 personas han muerto en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el oeste del país, de acuerdo con los primeros balances proporcionados por autoridades locales.
La emergencia ha dejado además decenas de estructuras derrumbadas, personas atrapadas y múltiples heridos, mientras los organismos de socorro despliegan operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
Las primeras cifras de fallecidos fueron comunicadas por los alcaldes de Pereira y Manizales, dos de las ciudades golpeadas por el fuerte movimiento telúrico.
El departamento de Chocó también figura entre las áreas con mayores afectaciones reportadas hasta el momento, con edificios colapsados y personas heridas.
La situación también es crítica en Cali, donde el alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras se derrumbaron con personas atrapadas.
Ante la magnitud de la emergencia, Eder solicitó apoyo de otras ciudades para reforzar las labores de búsqueda y rescate.
“He solicitado ayuda a Bogotá y Medellín para que manden rescatistas”, comunicó el alcalde a través de su cuenta en X.
Eder también pidió a los ciudadanos mantener la calma y evacuar las edificaciones en las que observen grietas de gran tamaño u otros indicios de daños estructurales.
Los organismos de emergencia continúan trabajando para localizar a quienes permanecen bajo los escombros, por lo que el balance de víctimas podría modificarse a medida que avancen las labores de rescate y las autoridades consoliden los reportes procedentes de las distintas regiones.
El terremoto también afectó la infraestructura aeroportuaria de Colombia. La Aeronáutica Civil informó de daños en las terminales aéreas de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.
Como consecuencia de las afectaciones, las operaciones aéreas fueron suspendidas en estos seis aeropuertos mientras se realizan evaluaciones para determinar las condiciones de las instalaciones y establecer cuándo podrán retomarse los vuelos.
La magnitud del sismo y los daños registrados han activado una amplia respuesta de emergencia en el oeste colombiano, con equipos concentrados en la búsqueda de sobrevivientes, la atención de heridos y la inspección de edificios.
Las autoridades mantienen las evaluaciones en las zonas afectadas mientras continúan llegando reportes sobre daños y víctimas.
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