Cancillería de Panamá expresa solidaridad con Colombia tras terremoto

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El ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de 7.4 que se registró en este lunes 10 de agosto.
A través de un comunicado, señalaron que Panamá acompaña al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades que han sufrido daños materiales producto del terremoto, y expresó sus deseos de que no se registren pérdidas humanas y de que las zonas afectadas puedan recuperarse pronto.
“Panamá acompaña fraternalmente al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades que han sufrido daños materiales, y hace votos por que no se produzcan pérdidas humanas y por la pronta recuperación de las zonas afectadas”, expresaron.
De acuerdo con el comunicado, el terremoto fue sentido en áreas como Darién, Cuidad de Panamá, Guna Yala y Panamá Este, donde se realizaron las evacuaciones correspondientes.
Asimismo dieron a conocer que hasta el momento no se reportan víctimas, ni daños materiales en territorio panameño como consecuencia del movimiento telúrico.
Ante la situación, las autoridades panameñas hicieron un llamado a la población a mantener la calma y la serenidad, además de informarse únicamente a través de los comunicados oficiales.
Asimismo, recomendaron seguir las instrucciones emitidas por las autoridades de seguridad, protección civil y salud, y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma.
Las instituciones competentes mantienen el monitoreo de la situación y realizan las evaluaciones correspondientes para determinar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de la población.
Panamá reiteró su solidaridad con Colombia y señaló que permanece atento a la evolución de la situación, dispuesto a brindar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos panameños y la cooperación que pueda ser solicitada por el Gobierno colombiano.
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