Cancillería de Panamá expresa solidaridad con Colombia tras terremoto

El ministerio de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto de 7.4 que se registró en este lunes 10 de agosto.

A través de un comunicado, señalaron que Panamá acompaña al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades que han sufrido daños materiales producto del terremoto, y expresó sus deseos de que no se registren pérdidas humanas y de que las zonas afectadas puedan recuperarse pronto.

“Panamá acompaña fraternalmente al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades que han sufrido daños materiales, y hace votos por que no se produzcan pérdidas humanas y por la pronta recuperación de las zonas afectadas”, expresaron.

De acuerdo con el comunicado, el terremoto fue sentido en áreas como Darién, Cuidad de Panamá, Guna Yala y Panamá Este, donde se realizaron las evacuaciones correspondientes.

Asimismo dieron a conocer que hasta el momento no se reportan víctimas, ni daños materiales en territorio panameño como consecuencia del movimiento telúrico.

Ante la situación, las autoridades panameñas hicieron un llamado a la población a mantener la calma y la serenidad, además de informarse únicamente a través de los comunicados oficiales.

Asimismo, recomendaron seguir las instrucciones emitidas por las autoridades de seguridad, protección civil y salud, y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma.

Las instituciones competentes mantienen el monitoreo de la situación y realizan las evaluaciones correspondientes para determinar posibles afectaciones y garantizar la seguridad de la población.

Panamá reiteró su solidaridad con Colombia y señaló que permanece atento a la evolución de la situación, dispuesto a brindar la ayuda que sea necesaria a los ciudadanos panameños y la cooperación que pueda ser solicitada por el Gobierno colombiano.