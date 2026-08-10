Clases en el país se mantienen con normalidad, confirma el Meduca

Por el momento, el Meduca ha decidido activar los protocolos de seguridad en los centros educativos a raíz de los movimientos sísmicos en varias puntos tras lo ocurrido en Colombia
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El Ministerio de Educación (Meduca) aclaró este lunes 10 de agosto que las clases se mantienen con normalidad en todo el país.
El pronunciamiento surge después de noticias falsas que hacían referencia al cierre de las aulas por los movimiento sísmicos reportados en varios puntos del país a raíz del terremoto 7.2 ocurrido en Colombia.
“Pedimos a la comunidad educativa mantenerse informado a través de nuestros canales oficiales”, indicó el Meduca.
Por el momento, el Meduca ha decidido activar los protocolos de seguridad en los centros educativos del país y exhortó a directores, docentes y personal administrativo a mantener la calma y seguir los procedimientos establecidos.
Meduca pidió a las autoridades de cada plantel verificar las condiciones de aulas, pasillos, escaleras y demás áreas de las instalaciones, con el objetivo de identificar cualquier afectación que pueda representar un riesgo para la comunidad educativa.
La entidad también recordó la importancia de mantener a los estudiantes bajo supervisión y, de ser necesario, ejecutar los procedimientos de evacuación establecidos en los planes escolares de gestión integral de riesgos.
Al menos 21 personas han muerto en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el oeste del país, de acuerdo con los primeros balances proporcionados por autoridades locales.
La emergencia ha dejado además decenas de estructuras derrumbadas, personas atrapadas y múltiples heridos, mientras los organismos de socorro despliegan operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
Las primeras cifras de fallecidos fueron comunicadas por los alcaldes de Pereira y Manizales, dos de las ciudades golpeadas por el fuerte movimiento telúrico.
El departamento de Chocó también figura entre las áreas con mayores afectaciones reportadas hasta el momento, con edificios colapsados y personas heridas.
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