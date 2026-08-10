Presidente Mulino se solidariza con Colombia: ‘Estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad’

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, escribió el mandatario panameño en su redes sociales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se pronunció sobre el terremoto 7.2 que asoto Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto.

Primeros reportes

Al menos 21 personas han muerto en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4, de acuerdo con los primeros balances proporcionados por autoridades locales.

La emergencia ha dejado además decenas de estructuras derrumbadas, personas atrapadas y múltiples heridos, mientras los organismos de socorro despliegan operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Las primeras cifras de fallecidos fueron comunicadas por los alcaldes de Pereira y Manizales, dos de las ciudades golpeadas por el fuerte movimiento telúrico.

El departamento de Chocó también figura entre las áreas con mayores afectaciones reportadas hasta el momento, con edificios colapsados y personas heridas.