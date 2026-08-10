Sinaproc descarta daños y personas afectadas tras sismos en Panamá

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este lunes 10 de agosto que mantiene activo el monitoreo en Panamá luego de que movimientos telúricos fueran percibidos en diferentes sectores del territorio nacional.
Hasta el momento, las autoridades no han registrado personas afectadas ni daños estructurales relacionados con los eventos sísmicos, de acuerdo con la información disponible en el último reporte oficial.
La vigilancia se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, que permanece atento a la evolución de la actividad y mantiene comunicación con las instituciones técnicas encargadas de su seguimiento.
Sinaproc explicó que esta coordinación permitirá verificar cualquier eventual afectación que pueda estar vinculada con los movimientos registrados.
Ante los reportes de actividad sísmica, Protección Civil recordó que Panamá está ubicado en una zona donde pueden producirse este tipo de fenómenos, por lo que pidió a la población mantener la calma y conocer las medidas básicas de prevención.
Durante un temblor, la institución recomienda evitar correr o empujar y mantenerse alejado de ventanas, vidrios u otros objetos susceptibles de caer. También aconseja buscar un punto seguro y protegerse la cabeza mientras persista el movimiento.
Otra de las principales recomendaciones es no utilizar ascensores durante un sismo ni inmediatamente después, debido a posibles interrupciones del suministro eléctrico o desperfectos ocasionados por el movimiento.
Una vez finalizado el evento, las personas deben revisar cuidadosamente su entorno para identificar posibles riesgos y comunicar cualquier emergencia a las autoridades.
Sinaproc también pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no confirmada y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las actualizaciones relacionadas con la actividad sísmica.
El organismo indicó que continuará con el monitoreo permanente de la situación y divulgará nuevos reportes en caso de producirse alguna novedad.
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