Sinaproc descarta daños y personas afectadas tras sismos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este lunes 10 de agosto que mantiene activo el monitoreo en Panamá luego de que movimientos telúricos fueran percibidos en diferentes sectores del territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han registrado personas afectadas ni daños estructurales relacionados con los eventos sísmicos, de acuerdo con la información disponible en el último reporte oficial.

La vigilancia se realiza a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, que permanece atento a la evolución de la actividad y mantiene comunicación con las instituciones técnicas encargadas de su seguimiento.

Sinaproc explicó que esta coordinación permitirá verificar cualquier eventual afectación que pueda estar vinculada con los movimientos registrados.