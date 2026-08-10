Trump exige a Irán indemnizaciones por miles de muertos en medio de negociación por el estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes una compensación económica a Irán por las personas que, según afirmó, murieron o resultaron gravemente heridas durante décadas de conflictos relacionados con el régimen iraní.
El mandatario estadounidense planteó la exigencia como una contrademanda frente a las indemnizaciones reclamadas por Teherán para avanzar en las negociaciones destinadas a conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde el comienzo de la guerra.
Trump sostuvo en una publicación en Truth Social que representantes de la República Islámica están solicitando compensaciones por los daños sufridos durante los últimos cinco meses de enfrentamientos, pese a que, según afirmó, este asunto no había formado parte previamente de las conversaciones.
“Es una idea interesante, porque ahora yo también estoy exigiendo una compensación a Irán”, señaló el mandatario.
El presidente estadounidense aseguró que su reclamo contempla a víctimas de bombas colocadas al borde de carreteras y de diferentes conflictos en los que responsabiliza a Teherán. También hizo referencia al fallecido general iraní Qasem Soleimani.
Trump indicó además que pretende incorporar a sus demandas a familias de víctimas vinculadas al ataque contra el USS Cole, así como a “miles de otros muertos en combate”.
El mandatario también reclamó reparaciones para familiares de manifestantes que, según sus señalamientos, fueron asesinados por las autoridades iraníes durante las últimas cinco décadas.
A estas cifras añadió 52.000 fallecidos que atribuyó a los últimos cinco meses de guerra. Trump aseguró que ya ordenó a sus representantes incluir estos reclamos en futuras conversaciones con Irán.
El nuevo enfrentamiento verbal ocurre mientras Washington y Teherán mantienen profundas diferencias sobre las condiciones necesarias para conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas de mayor importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.
Irán mantiene bloqueado el paso desde el inicio del conflicto y ha establecido una serie de condiciones para permitir nuevamente la navegación.
Entre las exigencias iraníes figuran el fin de las hostilidades contra el país y sus aliados, el levantamiento del bloqueo de sus puertos y de las sanciones económicas, la liberación de activos iraníes congelados y una indemnización completa por los daños provocados durante la guerra.
Los Guardianes de la Revolución reiteraron el domingo que Ormuz continuará cerrado hasta que sus adversarios acepten todas las condiciones impuestas por Teherán. La organización calificó además la zona como un “verdadero escenario de guerra”.
Trump había minimizado anteriormente las exigencias iraníes. En declaraciones a Axios, aseguró que Estados Unidos se está tomando las conversaciones “con calma” y sostuvo que Washington solo está negociando parcialmente con Teherán.
Las declaraciones de Trump coinciden con los primeros nombramientos militares relevantes realizados por Mojtaba Khamenei desde que asumió como líder supremo de Irán tras la muerte de su padre.
Khamenei designó al general de división Ali Abdollahi como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y confirmó al general de brigada Ahmad Vahidi al frente de la Guardia Revolucionaria, otorgándole el rango de general de división.
Abdollahi encabezaba anteriormente Khatam al-Anbiya, el comando militar central encargado de coordinar operaciones conjuntas entre las diferentes fuerzas iraníes.
En las últimas semanas, el militar había endurecido su discurso contra países de la región que colaboren con Estados Unidos. A comienzos de este mes advirtió que cualquier nación que funcione como “escudo defensivo” de Washington podría quedar involucrada en el conflicto.
Los cambios constituyen la primera intervención directa de Mojtaba Khamenei en la conducción militar iraní desde su llegada al liderazgo de la República Islámica.
Los nombramientos se producen además mientras persisten interrogantes sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, quien todavía no ha aparecido públicamente tras el ataque del 28 de febrero en el que murió su padre y antecesor.
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