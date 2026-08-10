Trump exige a Irán indemnizaciones por miles de muertos en medio de negociación por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este lunes una compensación económica a Irán por las personas que, según afirmó, murieron o resultaron gravemente heridas durante décadas de conflictos relacionados con el régimen iraní.

El mandatario estadounidense planteó la exigencia como una contrademanda frente a las indemnizaciones reclamadas por Teherán para avanzar en las negociaciones destinadas a conseguir la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado desde el comienzo de la guerra.

Trump sostuvo en una publicación en Truth Social que representantes de la República Islámica están solicitando compensaciones por los daños sufridos durante los últimos cinco meses de enfrentamientos, pese a que, según afirmó, este asunto no había formado parte previamente de las conversaciones.

“Es una idea interesante, porque ahora yo también estoy exigiendo una compensación a Irán”, señaló el mandatario.

El presidente estadounidense aseguró que su reclamo contempla a víctimas de bombas colocadas al borde de carreteras y de diferentes conflictos en los que responsabiliza a Teherán. También hizo referencia al fallecido general iraní Qasem Soleimani.

Trump indicó además que pretende incorporar a sus demandas a familias de víctimas vinculadas al ataque contra el USS Cole, así como a “miles de otros muertos en combate”.

El mandatario también reclamó reparaciones para familiares de manifestantes que, según sus señalamientos, fueron asesinados por las autoridades iraníes durante las últimas cinco décadas.

A estas cifras añadió 52.000 fallecidos que atribuyó a los últimos cinco meses de guerra. Trump aseguró que ya ordenó a sus representantes incluir estos reclamos en futuras conversaciones con Irán.