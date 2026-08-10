Lotería Nacional garantiza impresión de billetes y anuncia modernización

La Lotería Nacional de Beneficencia aclaró este lunes 10 de agosto que la impresión de billetes y chances continuará de acuerdo con la vigencia de los productos o posteriormente, con el objetivo de garantizar su disponibilidad para la venta y poner fin a las especulaciones sobre una posible suspensión.

La institución explicó, mediante un comunicado, que el proceso de modernización que adelanta actualmente está enfocado en sus sistemas y procesos tecnológicos, particularmente en áreas como la recepción, clasificación, entrega, devolución, seguimiento y pago de billetes premiados.

Según la Lotería, estos cambios buscan agilizar los trámites, fortalecer la seguridad, mejorar los controles y reducir los tiempos de gestión, tanto en beneficio de los compradores como de los billeteros y billeteras.

La entidad también señaló que la modernización permitirá hacer más rápidos y eficientes los procesos de trámites, devoluciones y pagos, reduciendo los tiempos de espera y las filas en sus sedes.

La Lotería Nacional de Beneficencia reafirmó, además, su compromiso con los compradores, billeteros y la ciudadanía, asegurando la continuidad de los sorteos y de la impresión de sus productos mientras trabaja en la construcción de una institución más moderna, segura, rápida y eficiente.