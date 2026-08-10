Panameños en Leagues Cup: Lo que necesitan Carrasquilla, ‘Puma’ y Harvey para clasificar

La Leagues Cup, torneo que buscar condecorar al mejor club de la MLS y la Liga MX entra en su etapa decisiva. Este martes 11 de agosto arrancará la última jornada de la fase de grupos en la que varios equipos, con panameños incluidos, buscarán su pase a la siguiente ronda.

El formato del torneo es inédito y bastante difícil. Son dos grupos, uno conformado por los clubes de la Liga MX y el otro de la MLS, cada uno con 18 clubes, y tan solo los primeros cuatro de cada grupo clasifican a los cuartos de final.

Para este martes 11 de agosto, hasta tres panameños podrían ver acción con sus respectivos clubes, sin embargo tan solo uno tiene la posibilidad de certificar su pase a la siguiente ronda.

Estamos hablando del FC Juárez de José Luis Rodríguez, quienes han tenido un paso perfecto dentro del torneo. Primero vencieron al Minnesota United, con participación directa del panameño quien asistió en uno de los goles y en el segundo encuentro triunfaron ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

Es importante este hecho ya que el club mexicano vive sus horas más bajas en el torneo local (tres partidos, tres derrotas), pero la suerte le ha sonreído al equipo fronterizo. Su próximo rival será el Real Salt Lake en esta Leagues Cup. De conseguir un triunfo, el FC Juárez podría asegurar su puesto a la siguiente fase, todo dependiendo de la diferencia de goles que logren tener. Al ser un torneo corto y con pocos cupos para clasificar, los goles anotados y en contra juegan un papel crucial.

Se espera que José Luis Rodríguez salga nuevamente como titular. En los dos partidos del torneo ha saltado al terreno de juego desde el 11 titular, acumulando un total de 143 minutos.

Carrasquilla y Harvey eliminados

Del otro lado de la moneda, el Pumas de Adalberto Carrasquilla y el Minnesota United de Carlos Harvey afrontarán este último partido de la fase de grupos estando ya eliminados.

El club mexicano, quienes son los actuales subcampeones del campeonato liguero, no cumplieron con las expectativas en este torneo internacional.

Dos derrotas en dos partidos, además de cero goles a favor y cinco en contra, son las estadísticas que hasta este momento han dejado los Pumas. Cayeron goleados 3-0 ante el Charlotte y sucumbieron contra Cincinnati. La buena noticia fue el regreso de Adalberto Carrasquilla, quien volvió a jugar con el Pumas tras su lesión que lo dejó marginado para jugar el Mundial 2026 con Panamá. Ahora el Pumas jugará su último partido ante el Columbus Crew dentro de esta Leagues Cup 2026 y se espera que Carrasquilla vea nuevamente minutos para que vaya tomando mayor ritmo competitivo y pensar en la Liga MX.

Por parte del Minnesota United de Carlos Harvey, apenas sumaron un punto, esto tras caer ante el Juárez y perder en la tanda de penales contra Tigres. Vale la pena recordar que en este torneo ‘no existen los empates’. Si un partido queda igualado en el tiempo regular, se disputará una tanda de penales y el vencedor obtendrá un punto adicional.