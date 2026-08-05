Leagues Cup: Carrasquilla vuelve al once titular y José Luis Rodríguez brilla con asistencia

Regresaron las acciones de la Leagues Cup. El torneo que busca condecorar al mejor club de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) tendrá nuevamente un condimento panameño para esta edición 2026.

En la fecha de inauguración, hasta tres panameños vieron actividad con sus respectivos clubes en este certamen que también da boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (FC Juárez) y Carlos Harvey (Minnesota United) vieron minutos importantes con sus equipos en el inicio del campeonato.

Primera titularidad para ‘Coco’ Carrasquilla desde su lesión

El equipo de Pumas extrañó en gran medida la figura del ‘Coco’ Carrasquilla dentro del terreno de juego. Sin embargo, a pesar de la presencia del panameño, las cosas no le salieron para nada bien al equipo mexicano.

El Pumas terminó siendo goleado por el Charlotte FC 3-0 con un ‘Coco’ Carrasquilla que saltó desde el inicio del partido al terreno de juego. A pesar de contar con uno de los motores del equipo, el cuadro mexicano no sacó su mejor versión y se vieron superados en todas las líneas ante el equipo estadounidense que jugó a placer en casa.

En cuanto al ‘Coco’ Carrasquilla, el panameño volvió a ser titular para los suyos tras su larga lesión que lo privó de jugar el Mundial 2026 con Panamá. Antes de empezar el partido, diferentes periodistas e incluso su compañero de equipo, Pedro Vite estaban contentos por el regreso del panameño.

Ante Charlotte, el mediocampista panameño disputó un total de 64 minutos, completó 15 pases de 19 intentados (79% de efectividad), creó dos ocasiones de peligro, tuvo un disparo a portería, tocó 37 veces el balón y recuperó cinco veces el esférico.

Al Pumas aún le quedan jugar contra el Cincinnati (7 de agosto) y Columbus Crew (11 de agosto) dentro de la fase de grupos de esta Leagues Cup 2026.

Duelo de ‘panas’ en Minnesota El inicio de este certamen dejó en el calendario un duelo de ‘panas’. El FC Juárez y el Minnesota United se vieron las caras con un panameño por bando. José Luis Rodríguez y Carlos Harvey se enfrentaron en un duelo que dejó como triunfador al equipo mexicano con un marcador de 1-2.

José Luis Rodríguez participó de manera directa en el primer tanto tras una brillante asistencia para su compañero Óscar Estupiñán en el 0-1. Esta fue la segunda contribución consecutiva del panameño con el Juárez. El mediocampista anotó el único gol de los suyos en la derrota 1-5 contra el Pumas en la Liga MX el partido anterior, por lo que el panameño viven un buen momento personal, más allá que los resultados no han acompañado al equipo en el torneo liguero.

En el otro bando, en el Minnesota United, Carlos Harvey volvió a ser titular con el cuadro de ‘Los Loons’, como también se apoda este equipo. El panameño disputó los 90 minutos del encuentro, siendo uno de los más destacados de su conjunto. Esta fue la primera titularidad de Harvey tras disputar el Mundial 2026 y apenas la segunda vez que completa todos los minutos de un partido con el Minnesota esta temporada.