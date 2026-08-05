La Autoridad del Canal de Panamá prevé primeras reubicaciones por Río Indio a finales de 2027

La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó este miércoles 5 de agosto que el proyecto del embalse de Río Indio se encuentra en una fase de evaluación de los distintos sitios potenciales de reasentamiento en las provincias involucradas (Colón, Coclé y Panamá Oeste).

Paralelamente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) trabaja con las familias en la implementación del proceso de compensación previamente acordado con las comunidades.

Respecto a las protestas registradas en oposición al proyecto y, en particular, a la preocupación sobre el futuro de los cementerios ubicados en la zona del futuro embalse, la subadministradora destacó que la ACP está “plenamente consciente” de la sensibilidad del tema y que mantiene conversaciones permanentes con las comunidades.

“Cuando hablamos del cierre de un cementerio, nos referimos a que no podrán realizarse nuevos entierros en esos terrenos, ya que eventualmente podría ser necesario efectuar exhumaciones, siempre respetando la voluntad de las familias. Es importante aclarar que el cierre no significa que se prohíba el acceso al cementerio. Lo que se busca es evitar la construcción de nuevos sepulcros en áreas que podrían verse afectadas por el proyecto. Además, se han identificado sitios alternativos para los cementerios fuera de la huella del futuro lago, de manera que las familias puedan seguir contando con espacios cercanos para sus seres queridos. El Canal también apoyará cualquier costo adicional relacionado con los traslados que sean necesarios”, resaltó.

El plan de compensación, disponible en la página web de la ACP, consta de 33 páginas en las que se establecen los criterios para compensar a cada familia por su terreno, vivienda, actividad económica y aspectos socioculturales.

“Es importante destacar que las propias comunidades solicitaron que el proceso se realizara directamente entre las familias y el Canal de Panamá, sin intermediarios. Este será un proceso largo, de aproximadamente cuatro años. Estamos iniciando en la provincia de Colón, donde estará ubicada la presa, aunque también avanzamos simultáneamente con avalúos en Panamá Oeste y Coclé”, explicó.

La futura administradora del Canal espera que las primeras reubicaciones puedan concretarse hacia finales de 2027, una vez concluya la construcción de las nuevas viviendas y el correspondiente proceso de titulación de terrenos. De acuerdo con la planificación actual, las obras principales del embalse de Río Indio comenzarían en 2028.

Aunque el futuro lago ocupará aproximadamente el 8 % de la cuenca, la ACP desarrolla diversos programas de desarrollo socioeconómico en toda la región.

Entre las iniciativas impulsadas en las comunidades que se verán impactadas por el proyecto, Espino de Marotta destacó la instalación de internet y paneles solares en escuelas, beneficiando a más de 800 estudiantes; programas de reforestación, mediante los cuales ya se han recuperado 50 hectáreas y creado tres viveros; y capacitaciones técnicas en áreas como reparación de motores fuera de borda, plomería, albañilería y electricidad.

Asimismo, resaltó un programa de pago por protección de bosques, que cuenta con 32 familias inscritas y más de 300 hectáreas protegidas. La meta es alcanzar las 5,000 hectáreas.

“Reconocemos que el reto social es mucho mayor que durante la ampliación del Canal de Panamá, ya que ahora se trata de 38 comunidades y alrededor de 500 familias. Por eso estamos tomando las mejores prácticas de experiencias anteriores para aplicarlas a esta nueva etapa”, señaló.