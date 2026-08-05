La Autoridad del Canal de Panamá prevé primeras reubicaciones por Río Indio a finales de 2027

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La subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó este miércoles 5 de agosto que el proyecto del embalse de Río Indio se encuentra en una fase de evaluación de los distintos sitios potenciales de reasentamiento en las provincias involucradas (Colón, Coclé y Panamá Oeste).
Paralelamente, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) trabaja con las familias en la implementación del proceso de compensación previamente acordado con las comunidades.
Respecto a las protestas registradas en oposición al proyecto y, en particular, a la preocupación sobre el futuro de los cementerios ubicados en la zona del futuro embalse, la subadministradora destacó que la ACP está “plenamente consciente” de la sensibilidad del tema y que mantiene conversaciones permanentes con las comunidades.
“Cuando hablamos del cierre de un cementerio, nos referimos a que no podrán realizarse nuevos entierros en esos terrenos, ya que eventualmente podría ser necesario efectuar exhumaciones, siempre respetando la voluntad de las familias. Es importante aclarar que el cierre no significa que se prohíba el acceso al cementerio. Lo que se busca es evitar la construcción de nuevos sepulcros en áreas que podrían verse afectadas por el proyecto. Además, se han identificado sitios alternativos para los cementerios fuera de la huella del futuro lago, de manera que las familias puedan seguir contando con espacios cercanos para sus seres queridos. El Canal también apoyará cualquier costo adicional relacionado con los traslados que sean necesarios”, resaltó.
El plan de compensación, disponible en la página web de la ACP, consta de 33 páginas en las que se establecen los criterios para compensar a cada familia por su terreno, vivienda, actividad económica y aspectos socioculturales.
“Es importante destacar que las propias comunidades solicitaron que el proceso se realizara directamente entre las familias y el Canal de Panamá, sin intermediarios. Este será un proceso largo, de aproximadamente cuatro años. Estamos iniciando en la provincia de Colón, donde estará ubicada la presa, aunque también avanzamos simultáneamente con avalúos en Panamá Oeste y Coclé”, explicó.
La futura administradora del Canal espera que las primeras reubicaciones puedan concretarse hacia finales de 2027, una vez concluya la construcción de las nuevas viviendas y el correspondiente proceso de titulación de terrenos. De acuerdo con la planificación actual, las obras principales del embalse de Río Indio comenzarían en 2028.
Aunque el futuro lago ocupará aproximadamente el 8 % de la cuenca, la ACP desarrolla diversos programas de desarrollo socioeconómico en toda la región.
Entre las iniciativas impulsadas en las comunidades que se verán impactadas por el proyecto, Espino de Marotta destacó la instalación de internet y paneles solares en escuelas, beneficiando a más de 800 estudiantes; programas de reforestación, mediante los cuales ya se han recuperado 50 hectáreas y creado tres viveros; y capacitaciones técnicas en áreas como reparación de motores fuera de borda, plomería, albañilería y electricidad.
Asimismo, resaltó un programa de pago por protección de bosques, que cuenta con 32 familias inscritas y más de 300 hectáreas protegidas. La meta es alcanzar las 5,000 hectáreas.
“Reconocemos que el reto social es mucho mayor que durante la ampliación del Canal de Panamá, ya que ahora se trata de 38 comunidades y alrededor de 500 familias. Por eso estamos tomando las mejores prácticas de experiencias anteriores para aplicarlas a esta nueva etapa”, señaló.
El caso del campesino Fabián Castillo también fue abordado durante un conversatorio celebrado en el Museo del Canal Interoceánico, a raíz de una pregunta formulada por uno de los asistentes.
La conducción de Castillo tuvo amplia repercusión en redes sociales, en medio de las protestas de grupos comunitarios que se oponen al futuro embalse y que recientemente se manifestaron frente a la Corte Suprema de Justicia. El equipo legal de Castillo denunció que la conducción a un juzgado en Penonomé por la denuncia en su contra se llevó a cabo de forma arbitraria.
Sobre este caso, Espino de Marotta explicó que existe una disputa familiar relacionada con la posesión del terreno donde se realizaban estudios geológicos autorizados por quienes, según la ACP, cuentan con los derechos reconocidos sobre la propiedad. Añadió que la empresa contratista presentó una denuncia tras alegar daños a sus equipos y sostuvo que el Canal ha manejado la situación con prudencia y respeto hacia las personas involucradas.
Por su parte, el abogado de Castillo, Benjamín López, manifestó a este diario que las declaraciones de la subadministradora carecen de fundamento y aseguró que las acciones judiciales contra su cliente están vinculadas a su oposición al proyecto.
“Este terreno no tiene título de propiedad, por lo que no se puede hablar de propietarios en el sentido estricto del término. El señor Fabián Castillo ha poseído y trabajado esas tierras durante toda su vida. Tiene 74 años y mantiene actividades agrícolas en el lugar. El señor Castillo manifestó a la ACP que debía presentar una orden judicial para ingresar a la propiedad. La ACP buscó entonces a un familiar que alegó tener derechos sobre el terreno y obtuvo una autorización de esa persona. A partir de allí se presentaron dos procesos ante el juez de paz de Río Indio. Uno corresponde a una solicitud de lanzamiento presentada por ese familiar contra el señor Fabián. Nosotros sostenemos que esto es improcedente porque las disputas sobre derechos posesorios en tierras agrarias son competencia de los jueces agrarios y no de los jueces de paz, según el artículo 166 del Código Agrario”, expuso el letrado del campesino, oriundo de la comunidad de Uracillo.
La subadministradora del Canal de Panamá también reveló que los lagos Alajuela y Gatún se encuentran ligeramente por debajo de los niveles esperados para esta época del año debido a la influencia de un fenómeno de El Niño, similar al registrado en 2023.
Ante este escenario, la ACP ya anunció medidas de reducción de calado para sus clientes y ha puesto en marcha acciones orientadas al ahorro de agua, con el objetivo de prepararse para la próxima estación seca.
“Nuestro objetivo es prepararnos desde ahora para el próximo verano y minimizar el impacto sobre las operaciones del Canal y la industria marítima”, afirmó Espino de Marotta, quien no descartó la aplicación de nuevas restricciones si las condiciones climáticas así lo requieren.
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