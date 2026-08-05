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Ifarhu entrega tarjetas Pase-U en Colón: fechas, requisitos y beneficiarios

El Ifarhu inicia nueva entrega de tarjetas PASE-U y beneficiará a más de 56 mil estudiantes en Colón
El Ifarhu inicia nueva entrega de tarjetas PASE-U y beneficiará a más de 56 mil estudiantes en Colón Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/08/2026 15:04
La entrega de tarjetas Pase-U continúa en Colón con un desembolso superior a B/.6 millones, confirma el Ifarhu

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la continuación del proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Colón, mediante la entrega de tarjetas destinadas al cobro del beneficio económico.

La jornada de distribución se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto, periodo durante el cual se entregarán 35,582 tarjetas a estudiantes beneficiarios del programa. Estas permitirán el acceso al apoyo económico para 56,467 alumnos, con un desembolso total de $6,254,700.00.

Ifarhu recuerda requisitos para retirar tarjetas Pase-U: cédula y aplicación móvil son obligatorias

De acuerdo con la institución, los acudientes deberán presentarse en los puntos habilitados con su cédula de identidad personal vigente y asistir en la fecha indicada según el cronograma oficial establecido.

La atención se ofrecerá en horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.. Como parte del proceso, los responsables de los estudiantes deberán tener previamente instalada en sus dispositivos móviles la aplicación Punch by Caja de Ahorros, la cual será verificada al momento de recibir la tarjeta.

El Ifarhu recomendó a los beneficiarios consultar el calendario correspondiente y acudir únicamente en la fecha asignada, con el objetivo de garantizar un proceso de entrega más rápido, ordenado y eficiente.

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