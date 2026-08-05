Ifarhu entrega tarjetas Pase-U en Colón: fechas, requisitos y beneficiarios

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la continuación del proceso de modernización del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Colón, mediante la entrega de tarjetas destinadas al cobro del beneficio económico. La jornada de distribución se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto, periodo durante el cual se entregarán 35,582 tarjetas a estudiantes beneficiarios del programa. Estas permitirán el acceso al apoyo económico para 56,467 alumnos, con un desembolso total de $6,254,700.00.

Ifarhu recuerda requisitos para retirar tarjetas Pase-U: cédula y aplicación móvil son obligatorias