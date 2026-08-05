EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 5 de agosto de 2026

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La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 5 de agosto de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número .
Resultados del sorteo del 5 de agosto:
Primer Premio: 4654
Letras: BADB
Serie: 14
Folio: 15
Segundo Premio: 2376
Tercer Premio: 4007
¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.
Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.
Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.
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