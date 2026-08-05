Suben precios de combustibles en Panamá: diésel aumenta $0.26 por galón

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A partir de las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto, los conductores panameños enfrentarán una nueva escala de tarifas máximas en las estaciones de servicio. La Secretaría Nacional de Energía oficializó el ajuste correspondiente al periodo del 7 al 21 de agosto de 2026, marcado por una tendencia alcista en todos los derivados del petróleo.
El alza impactará con mayor rigor al diésel bajo en azufre, cuyo costo por litro sube $0.068, lo que equivale a un incremento aproximado de $0.26 por galón. Con este ajuste, el litro de diésel se expenderá en $1.339 ($5.07 por galón) en las provincias de Panamá y Colón. En zonas de alta producción agrícola como Changuinola, el valor del diésel tocará los $1.390 por litro ($5.26 por galón).
Por su parte, la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de $0.016 por litro ($0.06 por galón), situándose en $1.273 por litro ($4.82 por galón) en Panamá y Colón.
La gasolina de 91 octanos subirá $0.013 por litro ($0.05 por galón), fijando su precio de venta en $1.194 por litro ($4.52 por galón) en la capital.
La Secretaría Nacional de Energía justificó los nuevos valores al atribuir el comportamiento tarifario a las tensiones geopolíticas registradas en Medio Oriente. De acuerdo con la entidad, este escenario impulsó los precios internacionales del crudo y sus derivados, con repercusión en la estructura de costos del mercado panameño.
Las autoridades energéticas indicaron que mantendrán el monitoreo en los mercados internacionales para asegurar que los precios locales reflejen estrictamente las variaciones de importación y fletes de logística.
Los precios máximos regulados varían según la distancia logística desde los centros de distribución. Las tarifas más altas del país se registrarán en Bocas del Toro y Chiriquí. En Changuinola, la gasolina de 95 octanos costará $1.324 por litro ($5.01 por galón) y la de 91 octanos ascenderá a $1.244 por litro ($4.71 por galón).
En puntos agrícolas estratégicos de Chiriquí, como Cerro Punta y Volcán, el litro de diésel se fijó en $1.368 ($5.18 por galón) y $1.366 ($5.17 por galón) respectivamente, factor que eleva las alertas entre los productores de hortalizas y legumbres que trasladan carga hacia Merca Panamá.
El esquema tarifario permanecerá vigente durante 14 días, finalizando el viernes 21 de agosto a las 5:59 a.m.
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