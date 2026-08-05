Suben precios de combustibles en Panamá: diésel aumenta $0.26 por galón

A partir de las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto, los conductores panameños enfrentarán una nueva escala de tarifas máximas en las estaciones de servicio. La Secretaría Nacional de Energía oficializó el ajuste correspondiente al periodo del 7 al 21 de agosto de 2026, marcado por una tendencia alcista en todos los derivados del petróleo.

El alza impactará con mayor rigor al diésel bajo en azufre, cuyo costo por litro sube $0.068, lo que equivale a un incremento aproximado de $0.26 por galón. Con este ajuste, el litro de diésel se expenderá en $1.339 ($5.07 por galón) en las provincias de Panamá y Colón. En zonas de alta producción agrícola como Changuinola, el valor del diésel tocará los $1.390 por litro ($5.26 por galón).

Por su parte, la gasolina de 95 octanos registrará un aumento de $0.016 por litro ($0.06 por galón), situándose en $1.273 por litro ($4.82 por galón) en Panamá y Colón.

La gasolina de 91 octanos subirá $0.013 por litro ($0.05 por galón), fijando su precio de venta en $1.194 por litro ($4.52 por galón) en la capital.