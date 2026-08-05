Costa Rica capitaliza mercado regional tras suspensión energética de Panamá

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó este miércoles 5 de agosto que obtuvo ingresos por 1.330 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 2,6 millones de dólares, mediante ventas de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), luego de que el Gobierno de Panamá ordenara suspender las transacciones eléctricas con los países centroamericanos en mayo pasado.

Según la entidad costarricense, entre la última semana de mayo y la primera de agosto colocó 22.551 megavatios hora (MWh) en los mercados eléctricos del istmo a un precio promedio de 130 dólares por MWh.

La información surge poco más de dos meses después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunciara la suspensión de la venta de electricidad a Costa Rica en medio de la escalada del conflicto comercial´entre ambos países.

En aquel momento, Mulino justificó la decisión bajo el principio de reciprocidad y como respuesta a las diferencias que mantienen Panamá y Costa Rica por las restricciones aplicadas a productos agropecuarios costarricenses.

La medida fue anunciada el 21 de mayo, cuando el mandatario panameño afirmó que, mientras persistieran las diferencias comerciales, no habría venta de energía al país vecino.