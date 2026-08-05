Costa Rica capitaliza mercado regional tras suspensión energética de Panamá

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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó este miércoles 5 de agosto que obtuvo ingresos por 1.330 millones de colones, equivalentes a aproximadamente 2,6 millones de dólares, mediante ventas de energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER), luego de que el Gobierno de Panamá ordenara suspender las transacciones eléctricas con los países centroamericanos en mayo pasado.
Según la entidad costarricense, entre la última semana de mayo y la primera de agosto colocó 22.551 megavatios hora (MWh) en los mercados eléctricos del istmo a un precio promedio de 130 dólares por MWh.
La información surge poco más de dos meses después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunciara la suspensión de la venta de electricidad a Costa Rica en medio de la escalada del conflicto comercial´entre ambos países.
En aquel momento, Mulino justificó la decisión bajo el principio de reciprocidad y como respuesta a las diferencias que mantienen Panamá y Costa Rica por las restricciones aplicadas a productos agropecuarios costarricenses.
La medida fue anunciada el 21 de mayo, cuando el mandatario panameño afirmó que, mientras persistieran las diferencias comerciales, no habría venta de energía al país vecino.
Sin embargo, el ICE respondió entonces que Costa Rica no dependía de la electricidad panameña para atender su demanda nacional y aseguró que no tenía previsto importar energía desde Panamá durante el resto de 2026.
El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, sostuvo en mayo que el país contaba con suficientes reservas energéticas y capacidad de generación para cubrir el consumo interno sin recurrir a compras externas.
Ahora, la institución informó que las ventas realizadas en el MER generaron ingresos que se incorporan al cálculo del Costo Variable de la Generación (CVG), mecanismo utilizado para determinar parte de los costos del sistema eléctrico costarricense.
De acuerdo con el ICE, esos recursos benefician a los usuarios del servicio eléctrico porque contribuyen a reducir los costos operativos del Sistema Eléctrico Nacional.
La nueva información agrega un componente económico a la disputa bilateral entre Panamá y Costa Rica, que desde 2019 mantienen diferencias por restricciones comerciales a productos agropecuarios y procesos abiertos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Hasta el momento, las autoridades panameñas no se han pronunciado sobre el reporte divulgado por el ICE ni sobre el impacto que la suspensión de las transacciones eléctricas pudo tener en los ingresos energéticos de Panamá o en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Regional.
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