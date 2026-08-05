Costa Rica propone arbitraje especial a Panamá para destrabar litigio comercial

El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) presentó una propuesta formal al titular del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), Julio Moltó, para resolver la disputa comercial que mantiene restringido el ingreso de diversos productos agropecuarios costarricenses al mercado panameño desde enero de 2019.

La iniciativa de San José contempla la firma de dos acuerdos paralelos. El primero consiste en un memorando de entendimiento para gestionar las solicitudes de exportación que formule Panamá, proceso que contaría con el acompañamiento de un organismo internacional.

El segundo pilar busca destrabar el proceso judicial que cursa en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las partes acordarían someter a un arbitraje especial la apelación interpuesta por Panamá en febrero de 2025.

En un comunicado oficial, el Comex explicó que la apelación panameña impugnó la resolución de primera instancia de la OMC, la cual responsabilizó a Panamá de violar más de 30 normas del comercio internacional al bloquear la importación de carne de res, cerdo, pollo, productos lácteos, banano, plátano, piña y fresas.

El trámite del recurso presentado por Panamá permanecía paralizado debido a que el Órgano de Apelación de la OMC se encuentra inoperativo, situación que dejó el conflicto en un limbo jurídico. La propuesta costarricense condiciona la reapertura a que ambos gobiernos acaten el fallo que emitan los árbitros internacionales.

Mediante el documento oficial, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos, calificó el planteamiento como una alternativa ágil para restablecer el intercambio de mercancías en la frontera.

El diferendo se originó cuando Panamá aplicó medidas administrativas y sanitarias que cerraron el acceso a la oferta agropecuaria tica, lo que motivó a Costa Rica a demandar al Estado panameño ante la OMC en 2021.