Revolución en el VAR: El freno a las sustituciones y el nuevo protocolo en España

Estas son las reformas que se incorporan a resoluciones aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) tras la experiencia del Mundial 2026 :

El Comité Técnico de Árbitros de Real Federación Española de Fútbol anunció este martes 4 de agosto de forma oficial las nuevas modificaciones reglamentarias para la temporada 2026-2027 de LaLiga. La medida busca agilizar el desarrollo de los partidos, reducir la pérdida intencionada de tiempo y unificar los criterios disciplinarios.

1. Control del tiempo y reanudación del juego

- Límite de 10 segundos en sustituciones: El jugador reemplazado debe salir en ese lapso. Si no lo hace, la sustitución se realiza, pero el jugador que ingresa debe esperar un minuto completo de juego efectivo antes de entrar al campo.

- Cuenta regresiva de 5 segundos: Los árbitros iniciarán un conteo regresivo de 5 segundos en saques de banda y de meta. Si un equipo pierde tiempo deliberadamente, perderá la posesión del saque de banda o se concederá un tiro de esquina al rival.

- Atención médica a porteros (Ensayo IFAB, Circular 34): Si el juego se detiene para atender al guardameta, el entrenador debe retirar temporalmente a un jugador de campo durante un minuto de juego efectivo (salvo que la lesión sea por falta del rival, choque simultáneo con otro jugador o hemorragia).

- Ley de la ventaja en reanudaciones incorrectas: Si un equipo ejecuta mal un saque de banda, tiro libre o córner, pero el rival recupera la posesión clara de inmediato, el árbitro dará ventaja y dejará seguir la jugada.

2. Situaciones de juego y acciones de área

- Doble toque involuntario en penaltis: Si al cobrar un penalti el ejecutor toca el balón dos veces sin intención, el cobro se repetirá si termina en gol; si se falla, la acción se da por perdida.

- Manos tras saque de puerta (Aclaración caso Marc Pubill): Si el portero pone el balón en juego con el pie dentro del área y un defensor lo toca intencionadamente con la mano para reanudar o acomodarlo, se señalará penalti a favor del rival.

3. Ampliación del protocolo del VAR

- Revisión de segundas tarjetas amarillas: El VAR podrá intervenir en expulsiones provocadas por una segunda tarjeta amarilla si considera que hubo un error manifiesto del árbitro.

- Corrección de error de identificación: El VAR intervendrá si el colegiado muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado tras pitar una falta.

- Saques de esquina concedidos por error: La tecnología podrá corregir un córner mal otorgado, siempre que la revisión sea inmediata y se realice antes de que el balón vuelva a ponerse en juego.

- Faltas de atacantes en jugadas a balón parado: El VAR revisará infracciones cometidas por el equipo atacante antes o durante la ejecución de un tiro libre o saque de esquina si tienen un impacto directo en la jugada de gol o en la capacidad defensiva del rival.