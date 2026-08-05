Japón reafirma respaldo al Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la vía interoceánica

Japón reforzó este miércoles su compromiso con el Canal de Panamá al anunciar que ampliará la cooperación tecnológica con la ruta interoceánica, consolidando una alianza considerada estratégica para el comercio marítimo internacional. La decisión fue anunciada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien sostuvo encuentros con autoridades panameñas y recorrió las esclusas de Cocolí para conocer de primera mano los proyectos de modernización de la vía.

Tecnología e innovación para fortalecer el Canal

El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió a su homólogo japonés en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dando inicio a una agenda enfocada en fortalecer la cooperación bilateral. Posteriormente, la delegación japonesa visitó las instalaciones del Canal de Panamá, donde fue recibida por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, junto con el administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Durante la reunión se abordaron iniciativas relacionadas con la modernización tecnológica, la innovación operativa y la sostenibilidad de la vía interoceánica, uno de los principales ejes del comercio global.

Japón, un socio estratégico para Panamá

Uno de los anuncios más relevantes fue la ratificación del compromiso del Gobierno japonés de mantener y expandir la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración del Canal. Este respaldo cobra especial importancia porque Japón figura entre los principales usuarios de la vía marítima por volumen de carga, lo que convierte al Canal en una infraestructura clave para su comercio exterior y para las cadenas globales de suministro.

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