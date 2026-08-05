Japón reafirma respaldo al Canal de Panamá y ampliará cooperación tecnológica con la vía interoceánica

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Japón reforzó este miércoles su compromiso con el Canal de Panamá al anunciar que ampliará la cooperación tecnológica con la ruta interoceánica, consolidando una alianza considerada estratégica para el comercio marítimo internacional.
La decisión fue anunciada durante la visita oficial a Panamá del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, quien sostuvo encuentros con autoridades panameñas y recorrió las esclusas de Cocolí para conocer de primera mano los proyectos de modernización de la vía.
El canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, recibió a su homólogo japonés en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, dando inicio a una agenda enfocada en fortalecer la cooperación bilateral.
Posteriormente, la delegación japonesa visitó las instalaciones del Canal de Panamá, donde fue recibida por el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, junto con el administrador y la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Durante la reunión se abordaron iniciativas relacionadas con la modernización tecnológica, la innovación operativa y la sostenibilidad de la vía interoceánica, uno de los principales ejes del comercio global.
Uno de los anuncios más relevantes fue la ratificación del compromiso del Gobierno japonés de mantener y expandir la cooperación tecnológica de vanguardia con la administración del Canal.
Este respaldo cobra especial importancia porque Japón figura entre los principales usuarios de la vía marítima por volumen de carga, lo que convierte al Canal en una infraestructura clave para su comercio exterior y para las cadenas globales de suministro.
La visita también se enmarca dentro de la estrategia diplomática panameña orientada a atraer inversiones vinculadas con la transformación digital, la logística sostenible y la alta tecnología.
Según la Cancillería, el fortalecimiento de la relación con Japón busca posicionar a Panamá como un centro regional de conectividad, innovación e inversión en América Latina, aprovechando la importancia estratégica del Canal para el comercio internacional.
La ampliación de esta cooperación permitirá impulsar proyectos enfocados en eficiencia operativa, sostenibilidad ambiental y modernización tecnológica, áreas consideradas prioritarias para mantener la competitividad de la ruta interoceánica frente a los desafíos del comercio marítimo mundial.
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