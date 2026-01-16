Canciller de Israel visitará Panamá tras más de 40 años

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, realizará una visita oficial a Panamá los días 24 y 25 de febrero, es la primera visita de un canciller israelí al país en más de 40 años.

La agenda oficial del jefe de la diplomacia israelí incluye reuniones de alto nivel con las principales autoridades del Estado panameño, entre ellas el presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha. Asimismo, sostendrá encuentros con otras autoridades gubernamentales para abordar temas de interés común, con énfasis en cooperación en materia de agua y agricultura, así como en asuntos económicos y comerciales.

De acuerdo con la embajada de Israel en Panamá, los encuentros buscan fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral, intercambiar experiencias y explorar oportunidades de colaboración en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo sostenible y al crecimiento económico de ambos países.

Como parte del programa oficial, el canciller israelí también realizará una visita al Canal de Panamá, una de las infraestructuras más emblemáticas del país y de importancia estratégica para el comercio y la conectividad global. La visita permitirá al ministro conocer de primera mano el funcionamiento y la relevancia de la vía interoceánica en el sistema logístico y marítimo internacional.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que la visita de Sa’ar representa un hito en la relación bilateral y simboliza el inicio de una nueva etapa de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos diplomáticos entre Panamá e Israel. Según el diplomático, este acercamiento se sustenta en valores compartidos, el respeto mutuo y la visión de generar oportunidades conjuntas que promuevan el bienestar y el progreso de ambas naciones.

Cohen subrayó además que Israel ve en Panamá un socio estratégico en la región, tanto por su estabilidad política como por su posición geográfica y su papel en el comercio internacional.

La visita del canciller israelí se enmarca en una gira regional por América Latina, que este año Sa’ar ha definido como una etapa de mayor acercamiento de Israel con la región. Además de Panamá, el ministro tiene previsto visitar la República del Ecuador, como parte de una estrategia diplomática orientada a reforzar la cooperación política, económica y tecnológica con países latinoamericanos.

Panamá e Israel mantienen relaciones diplomáticas desde 1949 y han desarrollado a lo largo de los años vínculos de cooperación en áreas como innovación, tecnología agrícola, seguridad hídrica y comercio, relaciones que ambas partes buscan profundizar con este encuentro de alto nivel.