Panamá disputará la medalla de bronce en fútbol sub-21 en los Juegos Centroamericanos

E l conjunto panameño enfrentará por el tercer puesto del podio al perdedor de la llave entre las selecciones de Colombia y Venezuela para definir la posición final de la representación nacional en el torneo regional.

La selección masculina de fútbol sub-21 de Panamá disputará la medalla de bronce en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras caer este miércoles 5 de agosto 4-0 frente a México durante el partido semifinal celebrado en la capital dominicana.

Actuaciones en las demás disciplinas

En las pruebas de esgrima en la modalidad de espada individual la atleta Alessandra Aicardi avanzó hasta la ronda de cuartos de final donde cayó 10 a 15 frente a la mexicana María Ramírez tras superar los octavos de final por desempate técnico ante la venezolana Eliana Lugo y acumular tres victorias en la fase clasificatoria.

Por su parte, María Navarro alcanzó la instancia de octavos de final al lograr cuatro triunfos en la ronda de grupos antes de ceder también 10 a 15 frente a la dominicana Violeta Ramírez mientras que María Benedito cerró su participación en la etapa inicial del certamen.

En la disciplina de levantamiento de pesas el atleta veragüense Juan Miguel Martínez se ubicó en el séptimo lugar de la modalidad de arranque con una marca de 106 kilogramos y logró la séptima casilla en el envión con 25 kilogramos para sumar un total de 231 kilogramos en la categoría de los 60 kilogramos.

Asimismo en el tiro deportivo correspondiente a la prueba de pistola a 25 metros, Daniela Sánchez culminó en la posición 12 de la clasificación general con 534 puntos acumulados y Stephanie Martínez finalizó en el puesto 15 con 523 puntos. Mientras que el equipo masculino disputó la primera etapa de tiro rápido antes de afrontar la jornada por equipos.

En cuanto a los compromisos pendientes para la delegación panameña en las justas caribeñas, la novena nacional de béisbol continuará su participación en la fase regular durante las próximas jornadas, instancia en la que buscará los resultados necesarios para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen en la capital dominicana.