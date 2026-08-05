  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

La FIFA rompe el silencio sobre la final del Mundial 2030: ‘Es falso y engañoso’

Gianni Infantino presidente de la FIFA.
Gianni Infantino presidente de la FIFA. LEO BARRILARI / Odyssey Images via AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 05/08/2026 17:54
El ente deportivo desmintió al sitio ‘The Times’ sobre una posible final en Casablanca, Marruecos

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Las polémicas en torno a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino están lejos de cesar. Tanto es el embrollo que el ente deportivo, a través de un portavoz, tuvo que salir al paso de las críticas y desmintió al sitio The Times por una publicación recientemente.

El mencionado sitio publicó en horas más tempranas que Infantino le habría prometido a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030, certamen que está compartiendo sede con España, Portugal y con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Incluso llegaron a calificar que Infantino estaría “desesperado” por conseguir los votos necesarios para ganar las elecciones del próximo año y es por ello que le habría prometido esto a la federación marroquí, siendo el Estadio Hassan II, en Casablanca el estadio escogido.

Tras una reunión en Rabat, Marruecos, entre los secretarios, el propio Infantino y otros directivos de la FIFA, un portavoz de este último salió al paso de los rumores y señaló que es “falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”.

Una vez finalizada la reunión en territorio marroquí, Infantino se retiró del sitio sin dar declaraciones a los medios. Hay que recordar que el mandatario de la FIFA está agotando todas las vías posibles para conseguir los votos para una tercer reelección. De conseguirla sería su segundo mandato al completo (tercer período) al frente del máximo organismo deportivo del planeta.

Otras federaciones, como la galesa, inglesa o serbia han dado la espalda a Infantino de cara a las elecciones del próximo año en marzo.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo