La FIFA rompe el silencio sobre la final del Mundial 2030: ‘Es falso y engañoso’

Las polémicas en torno a la FIFA y a su presidente Gianni Infantino están lejos de cesar. Tanto es el embrollo que el ente deportivo, a través de un portavoz, tuvo que salir al paso de las críticas y desmintió al sitio The Times por una publicación recientemente.

El mencionado sitio publicó en horas más tempranas que Infantino le habría prometido a Marruecos ser sede de la final del Mundial 2030, certamen que está compartiendo sede con España, Portugal y con un partido en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Incluso llegaron a calificar que Infantino estaría “desesperado” por conseguir los votos necesarios para ganar las elecciones del próximo año y es por ello que le habría prometido esto a la federación marroquí, siendo el Estadio Hassan II, en Casablanca el estadio escogido.

Tras una reunión en Rabat, Marruecos, entre los secretarios, el propio Infantino y otros directivos de la FIFA, un portavoz de este último salió al paso de los rumores y señaló que es “falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo”.

Una vez finalizada la reunión en territorio marroquí, Infantino se retiró del sitio sin dar declaraciones a los medios. Hay que recordar que el mandatario de la FIFA está agotando todas las vías posibles para conseguir los votos para una tercer reelección. De conseguirla sería su segundo mandato al completo (tercer período) al frente del máximo organismo deportivo del planeta.