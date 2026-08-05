Panamá y el mundo estuvieron marcados por importantes noticias este miércoles 5 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de acontecimientos relevantes este miércoles 5 de agosto, con noticias en materia económica, educativa, judicial, política y deportiva que marcaron la jornada.

-La Secretaría Nacional de Energía anunció una nueva actualización en los precios máximos de los combustibles. El ajuste entrará en vigencia a partir de las 6:00 a.m. del viernes 7 de agosto y se mantendrá hasta el 21 de agosto de 2026, con incrementos en las tarifas de los principales derivados del petróleo.

-El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 43, que establece modificaciones al Calendario Escolar 2027. Con la nueva disposición, el inicio del año lectivo en los centros educativos oficiales y particulares del país será el lunes 1 de marzo de 2027, una semana después de las fechas inicialmente previstas.

-El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, en un encuentro enfocado en fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países.

-El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó avances en la Operación Pandora y aseguró que las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar a todos los posibles responsables. Además, confirmó que concluyó la fase de investigación relacionada con el presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó su participación este viernes en la ceremonia de toma de posesión del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

-La atleta panameña Gianna Woodruff obtuvo la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde además estableció un nuevo récord regional con un tiempo de 53.98 segundos, convirtiéndose en la primera mujer en bajar de los 54 segundos en esta prueba dentro de la competencia.