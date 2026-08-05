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Calendario Escolar 2027 cambia: clases iniciarán el 1 de marzo

El Meduca corre una semana el inicio de clases para 2027
El Meduca corre una semana el inicio de clases para 2027 Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/08/2026 12:32
Con una semana de ajuste respecto al calendario anterior, el año escolar 2027 iniciará el lunes 1 de marzo, según el Decreto Ejecutivo N.° 43.

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El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 43, mediante el cual se modifica el Calendario Escolar 2027, aplazando en una semana las fechas originalmente establecidas. Con este ajuste, el inicio de clases en los centros educativos oficiales y particulares del país será el lunes 1 de marzo de 2027.

El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la modificación también reorganiza las fechas correspondientes a la semana de organización, los tres trimestres académicos, los períodos de receso y las actividades de cierre del año escolar.

Así se desarrollará el año escolar 2027 en escuelas públicas y privadas

De acuerdo con el nuevo calendario, la semana de organización para docentes se desarrollará del 22 al 26 de febrero. El primer trimestre se extenderá del 1 de marzo al 28 de mayo, seguido por el primer receso escolar, del 31 de mayo al 4 de junio.

El segundo trimestre se impartirá del 7 de junio al 27 de agosto, mientras que el segundo receso tendrá lugar del 30 de agosto al 3 de septiembre. Por su parte, el tercer trimestre comprenderá del 6 de septiembre al 10 de diciembre.

Las actividades de balance final y graduaciones se realizarán del 13 al 17 de diciembre, con lo que concluirá oficialmente el año lectivo 2027.

Con la promulgación del Decreto Ejecutivo N.° 43, el Meduca oficializa el nuevo cronograma académico que regirá para los centros educativos públicos y privados del país durante el próximo año escolar.

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