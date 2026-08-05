Calendario Escolar 2027 cambia: clases iniciarán el 1 de marzo

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El Gobierno Nacional promulgó el Decreto Ejecutivo N.° 43, mediante el cual se modifica el Calendario Escolar 2027, aplazando en una semana las fechas originalmente establecidas. Con este ajuste, el inicio de clases en los centros educativos oficiales y particulares del país será el lunes 1 de marzo de 2027.
El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la modificación también reorganiza las fechas correspondientes a la semana de organización, los tres trimestres académicos, los períodos de receso y las actividades de cierre del año escolar.
De acuerdo con el nuevo calendario, la semana de organización para docentes se desarrollará del 22 al 26 de febrero. El primer trimestre se extenderá del 1 de marzo al 28 de mayo, seguido por el primer receso escolar, del 31 de mayo al 4 de junio.
El segundo trimestre se impartirá del 7 de junio al 27 de agosto, mientras que el segundo receso tendrá lugar del 30 de agosto al 3 de septiembre. Por su parte, el tercer trimestre comprenderá del 6 de septiembre al 10 de diciembre.
Las actividades de balance final y graduaciones se realizarán del 13 al 17 de diciembre, con lo que concluirá oficialmente el año lectivo 2027.
Con la promulgación del Decreto Ejecutivo N.° 43, el Meduca oficializa el nuevo cronograma académico que regirá para los centros educativos públicos y privados del país durante el próximo año escolar.
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